PlayStation dévoile la date de sortie et le prix du casque de réalité virtuelle PS VR2

Le nouveau casque de réalité virtuelle de Sony, le PlayStation VR2, sera officiellement lancé le 22 février prochain, mais il n’est pas à la portée de toutes les bourses. Pour mettre la main dessus, il vous faudra débourser 750 $, encore plus que ce qu’en coûte la console PlayStation 5 (PS5), nécessaire à son fonctionnement.

La division de jeux vidéo du géant japonais a en effet annoncé mercredi le prix du PS VR2, qui s’ajoute aux 650 $ à débourser pour se procurer la PS5 classique avec lecteur de disque (ou 520 $ pour sa version numérique, dans laquelle on télécharge les jeux).

La version de base du PS VR2 inclut le casque, les manettes PS VR2 Sense et des écouteurs stéréo. Un ensemble avec le jeu – fort attendu – Horizon: Call of the Mountain est également offert pour 820 $.

Dans un billet de blogue publié mercredi, PlayStation annonce également la mise en vente d’un module de recharge pour les manettes PS VR2 Sense servant à libérer des ports USB sur la PS5. Le prix annoncé : 65 $.

11 nouveaux jeux

Pour offrir un aperçu des nouvelles expériences que pourront vivre les adeptes de jeux vidéo avec le PS VR2, Sony a annoncé 11 nouveaux jeux de réalité virtuelle qui sortiront l’an prochain.

On découvre par exemple Cities VR – Enhanced Edition, un jeu de construction de villes, Jurassic World Aftermath Collection, une incursion dans l’univers de Jurassic Park, et le jeu de tir à la première personne Crossfire: Sierra Squad.

PlayStation promet la sortie d’une vingtaine de titres parallèlement au lancement du PS VR2.

Le casque devrait être offert en précommande à compter du 15 novembre au Canada, selon le billet de blogue de PlayStation.