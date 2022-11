Les agents de conservation de la nature de l’Ontario réclament de meilleurs salaires

C’est un métier dangereux et qui exige de grandes compétences, comme le métier de policier, mais ces agents sont traités comme si leur travail avait moins d’importance , indique J.P. Hornick, la présidente du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario ( SEFPO ) qui représente les agents de conservation de la nature.

Elle ajoute que ces derniers doivent d’ailleurs suivre une formation similaire à celles des agents de la PPO et ont d’ailleurs des responsabilités semblables, mais ils gagnent jusqu’à 31 000 $ de moins que les policiers et jusqu’à 16 000$ de moins que les autres inspecteurs du secteur public.

Bien des agents de conservation de la nature ont quitté leur emploi en raison des bas salaires, note Mme Hornick.

Le moral baisse quand ton travail n’est pas valorisé , affirme-t-elle.

J.P. Hornick est la présidente du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario. Photo : CBC

La Fédération ontarienne des pêcheurs et des chasseurs soutient une augmentation des salaires des agents de conservation de la nature. Ces derniers sont essentiels au travail de la Fédération, qui vise à protéger les richesses naturelles , indique le directeur des politiques de l’organisme, Mark Ryckman.

Dans le but d’assurer que ces ressources soient bien gérées, on a besoin d’un certain nombre d’agents de conservation de la nature pour interagir avec les chasseurs et les pêcheurs [...] et s’assurer que tout le monde poursuive ces activités de manière légale , explique M. Ryckman.

Les agents de protection de la nature sont assujettis à la loi 124, qui plafonne les hausses salariales à 1 % par année pour les employés de la fonction publique ontarienne.

La semaine dernière, le député d’Algoma—Manitoulin, Michael Mantha, a soulevé l’enjeu à Queen’s Park, avançant que la loi 124 est une barrière à l’embauche et à la rétention des agents de conservation de la nature.

Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario, Graydon Smith, a répondu que la province travaille de près avec le SEFPO afin de reclasser la profession.

Avec les informations de CBC