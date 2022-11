Lotto Max : un billet gagnant de 60 M$ a été vendu dans l’est ontarien

Un billet gagnant du Lotto Max d'une valeur de 60 millions de dollars, issu du tirage du mardi 1er novembre, a été vendu dans les Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR).

C'est ce que confirme la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG), sans toutefois préciser dans quelle communauté ni dans quel magasin.

Le porte-parole de l' OLG , Tony Bitonti, encourage les résidents de l'est ontarien de vérifier leur billet le plus tôt possible afin que le gagnant détenteur du billet chanceux puisse réclamer son dû.

N'attendez-pas. Vous avez un an pour réclamer votre butin, mais plus vous attendez, plus vous risquez de le perdre , a-t-il déclaré.