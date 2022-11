Une première grosse tempête de neige s’abat sur une partie du sud de l’Alberta

Les routes sont dans un état moyen à mauvais, selon l'endroit.

Nous voulons juste rappeler aux gens que ce sont des conditions de conduite hivernales dehors. Il peut y avoir des problèmes de tractions surtout le long des rues latérales. Déplacez-vous lentement , dit Chris McGeachy, porte-parole pour la Ville de Calgary.

Il recommande aussi aux gens de garder une bonne distance avec les autres véhicules sur la route pour éviter les collisions.

Entre minuit et 11 h 30, mercredi matin, 125 collisions ont eu lieu à Calgary, dont 9 avec blessés, selon le Service de police de Calgary.

Les autorités demandent de faire preuve de « prudence extrême ». Photo : Radio-Canada

Selon Chris McGeachy, la Ville active son plan pour le nettoyage prioritaire. Les équipes déneigent les routes prioritaires, soit les routessur lesquelles circulent plus de 20 000 voitures par jour, et épandent du calcium pour faire fondre la neige.

Les routes du centre-ville empruntées par plus de 8000 véhicules par jour sont également nettoyées, selon la Ville.

Les équipes de la Ville de Calgary commencent par déneiger les routes prioritaires, soit les routes sur lesquelles circulent plus de 20 000 voitures par jour. Photo : Radio-Canada

Des équipes manuelles déneigent les trottoirs, les escaliers, les rampes et les stations de train léger de la ville. Pour l'instant, la Ville ne prévoit pas avoir besoin d'interdire le stationnement sur les routes enneigées.

Selon Environnement Canada, de 10 à 20 centimètres sont attendus sur la métropole d’ici la fin de la journée.

Toutes les rues résidentielles ne seront pas déneigées pour le moment, selon la Ville de Calgary. Photo : Radio-Canada / Lounan Charpentier

La Ville de Lethbridge a mis en branle la phase 1 de son plan de déneigement. Les véhicules stationnés le long des routes de la phase 1 devront être déplacés.

Les routes touchées sont identifiées par un flocon de neige bleu sur la partie supérieure des panneaux de stationnement.

Un semi-remorque et un VUS sont entrés en collision entre les routes Ridge et Hermitage le long de l’autoroute 1 mardi soir. Photo : Fournie par la Gendarmerie royale du Canada de Cochrane

Circulation perturbée

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) d’Innisfail rapporte un accident impliquant un semi-remorque embouti sur l’autoroute 2, mercredi matin. La circulation du côté nord et sud est affectée. Les automobilistes sont invités à emprunter un autre chemin.

La GRC de Cochrane rapporte également plusieurs accidents, dont une collision entre un semi-remorque et un véhicule utilitaire sport entre les routes Ridge et Hermitage le long de l’autoroute 1.

On demande aux automobilistes de conduire avec une extrême prudence, car la glace noire et les conditions changeantes ont un impact sur la visibilité et l'adhérence de la route , indique le communiqué.

Selon les autorités, les deux occupants du VUS ont subi des blessures graves, mais sans danger de mort . Ils ont été transportés par ambulance vers un hôpital local. Le conducteur de la semi-remorque n'a pas été blessé, précisent-t-ils.

Les routes sont dans un état moyen à mauvais, selon l'endroit. Photo : Radio-Canada / Lounan Charpentier

Des citoyens plus ou moins prêts

Selon Mike Prescesky, résident de Calgary, les automobilistes étaient plutôt prudents sur les routes, mercredi matin. Photo : Radio-Canada

Pour sa part, Mike Prescesky, est prêt. J'ai des pneus d'hiver, quatre roues motrices, je sens que je suis prêt , dit-il.

Austin Hill-Tout, un résident de Calgary, se déplace à pied. Il aurait aimé avoir un foulard au cou, mercredi matin, alors qu'une tempête frappe la métropole. Photo : Radio-Canada

Je n’étais pas prêt pour ça , lance Austin Hill-Tout. C'est un peu trop tôt il y a encore des feuilles jaunes sur les arbres.

Avec des informations d'Anne Levasseur