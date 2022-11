Le NPD pense que la loi 23 sur le logement du gouvernement Ford coûtera aux locataires

Dans la Ville Reine, un promoteur immobilier voulant détruire un bâtiment de plus de 60 logements pour construire un immeuble en copropriété, doit dédommager les anciens locataires où leur garantir des logements au même prix.

Si le projet de loi 23 est adopté, cette garantie pourrait sauter selon l’annexe 4 du texte pour permettre au ministre de prendre des mesures imposant des limites et des conditions aux pouvoirs d’une municipalité locale d’interdire et de réglementer la démolition et la conversion de biens locatifs à usage d’habitation , peut-on lire.

La député de University-Rosedale et porte-parole du NPD sur le logement, Jessica Bell, estime que cela va donner aux promoteurs la possibilité de détruire des logements abordables pour construire des condos plus chers.

Melissa Goldstein est activiste et chercheuse en politique sur le logement. Elle affirme que cette année seulement, plus de 900 logements ont été préservés grâce à ce règlement.

Pat Johnston vivait au 145 de la rue St George, mais ne sait pas si elle pourrait réintégrer un logement après la construction d’un nouveau bâtiment à cette adresse.

On se fait dire qu’on ne va pas avoir droit à une indemnité ou à un logement dans le nouveau bâtiment. Je ne vois pas en quoi ce projet de loi aide la construction de logements abordables. Tout ce que ça aide, ce sont les promoteurs immobiliers , se plaint-elle.

Elle ajoute que, dans son bâtiment, beaucoup sont des retraités comme elle qui ont des revenus fixes et qui n’ont pas beaucoup d’autres options.

Beaucoup de gens à Toronto ne peuvent pas se payer un condo et même pour ceux qui le pourraient, ce n’est pas viable à long terme en raison des frais de copropriété. Tous ces gens vont se retrouver à la rue et c’est apeurant. Où vais-je aller? Je n’ai pas l’argent pour payer les frais , insiste-t-elle.

Mme Johnston vit dans son appartement depuis 17 ans. Elle paye en ce moment un loyer de 1182 $ par mois qui pourrait déjà augmenter à plus de 1200 $ en janvier.