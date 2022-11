Ottawa se veut rassurant au sujet de la voie de contournement

Omar Alghabra a ainsi répondu aux inquiétudes de la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, qui a interpellé le premier ministre du Canada mardi pour obtenir des informations claires, de même que l'assurance que le projet se concrétisera selon le tracé choisi.

Julie Morin réagissait aux rumeurs voulant que la facture du projet frôle maintenant le milliard de dollars et que le tracé pourrait être modifié pour devenir une demi-voie de contournement. Selon ce que la mairesse a entendu, c'est que le chemin de fer suivrait la voie routière pour se rendre dans le parc industriel pour ensuite se rendre dans le centre-ville et des quartiers résidentiels . Par écrit, le cabinet du ministère fédéral des Transports indique que le gouvernement du Canada est engagé à 100 % dans le projet de la voie de contournement et le tracé complet qui a été déterminé pour que les trains sortent enfin du centre-ville de Lac-Mégantic.

« Il s’agit d’un projet important pour la communauté, notre gouvernement et les familles des 47 victimes de cette tragédie. Le gouvernement du Canada collabore avec la Ville de Lac-Mégantic et les Municipalités de Frontenac et de Nantes pour mener à bien ce projet de société. » — Une citation de Cabinet d'Omar Alghabra, ministre fédéral des Transports

Concernant les coûts, le cabinet d'Omar Alghabara n'a pas confirmé ou infirmé le montant avancé lundi par le maire de Nantes, Daniel Gendron.