Des histoires de femmes inspirantes au WIFF

Le Festival international du film de Windsor présente la soirée Women of WIFF pour souligner l'engagement des femmes dans l'industrie du cinéma et au-delà.

C'est la quatrième fois que le festival propose une soirée de ce type.

Cette année, c’est le document Buffy Sainte-Marie : Carry it On qui a été choisi pour alimenter les discussions. Réalisé par Madison Thomas, le documentaire revient sur la vie, la musique et l'activisme de l'autrice-compositrice-interprète autochtone.

En l’espace de 90 secondes, en le voyant, nous avons su que ce serait le film pour la soirée Women of WIFF, parce que le film présente une histoire si inspirante et si captivante ! , souligne Pat Papadeas, vice-présidente du conseil d’administration du WIFF, qui l'a découvert lors du TIFF en septembre dernier.

Une session de questions-réponses préenregistrée lundi avec Buffy Sainte-Marie sera présentée au public à la suite de la représentation du documentaire.

À voir : jeudi 2 novembre à 18 h au théâtre Capitol (salle Pentastar).

Pat Papadeas, vice-présidente du conseil d'administration du Festival international du film de Windsor. Photo : WIFF

Partager sa voix

Depuis 2017, la soirée Women of WIFF se veut avant tout une tribune pour permettre aux femmes d'être entendues et qu'elles puissent partager leurs histoires.

« C’est une soirée inclusive pour tous, pour célébrer le travail des femmes et leurs histoires extraordinaires [et] percutantes qui résonnent chez l’auditoire et les cinéphiles. Des histoires difficiles, parfois, mais qui font une différence et qui sont inspirantes. » — Une citation de Pat Papadeas, vice-présidente du conseil d’administration du WIFF

Plusieurs films présentés au cours des 11 jours du festival font partie de cette programmation spéciale, notamment Corsage, Girl Picture, God's Country, Happening, Hawa, Jeanette, North of Normal, Pleasure, Pure Grits, The Return of Tanya Tucker, Something You Said Last Night, To Kill A Tiger, Women Talking, The Wonder.