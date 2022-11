Le Tournoi international bantam de Sherbrooke prend son envol

En tout, 30 équipes des catégories M15-AAA élite, M15-AAA et M15-AA vont s'affronter, dont une équipe de la Slovaquie.

D'ailleurs, cette dernière affrontera les Harfangs de Sherbrooke AAA lors du match d'ouverture au Complexe sportif Thibault GM, mercredi soir.

On a travaillé fort ici au Québec avec des gens qui avaient des contacts en Europe et on a la chance d'avoir une équipe de la Slovaquie. On a réussi à héberger ses joueurs-là, mais ça a tout pris , explique le relationniste Robert Legault. De dernier précise que les organisateurs vont tenter de comprendre pourquoi il a été difficile de recruter des familles intéressées à accueillir des participants alors qu'il y a 1400 joueurs à Hockey Sherbrooke.

À écouter : Robert Legault parle du TIBS à Par ici l'info

Cette première soirée mettra également en scène deux autres équipes locales : les Harfangs de Sherbrooke AAA élite et le Phoenix de Sherbrooke AA.

L'entrée est gratuite, c'est donc l'occasion pour toutes les familles d'aller encourager la relève.

« C'est le temps de voir du bon hockey et de voir de bons espoirs à l'œuvre. » — Une citation de Robert Legault, relationniste du TIBS

Le tournoi se déroule jusqu'à dimanche.