Représentation régionale : François Legault s’engage auprès des préfets

Les membres de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue avaient demandé une rencontre avec le premier ministre du Québec, rencontre qui a eu lieu mercredi matin, afin de lui faire part de leur déception de ne pas avoir de ministre provenant de la région.

François Legault n’aurait pas l’intention de revenir sur sa décision, mais selon la préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc, celui-ci compte faire une annonce sous peu.

« Nous avons bien compris que le canal de communication est bien ouvert, tant avec le premier ministre qu’avec le ministre Lacombe, et on nous informe que des annonces seront faites sous peu de la part du premier ministre. On n'aura pas de ministre régional, mais ces annonces vont nous permettre de bien fonctionner. » — Une citation de Claire Bolduc

Les trois députés provinciaux de la région sont tous caquistes, Daniel Bernard, nouvellement élu à Rouyn-Noranda/Témiscamingue, Pierre Dufour, réélu en Abitibi-Est et ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs lors du dernier mandat, et Suzanne Blais, réélue en Abitibi-Ouest.

« Une rencontre très intéressante »

Le député de Papineau en Outaouais, Mathieu Lacombe, était aussi présent à la rencontre puisqu’il a été nommé ministre responsable de l’Abitibi-Témiscamingue.

On a eu une rencontre très intéressante. On tient à dire que nos députés ont fait un très bon travail, ils ont fait une bonne campagne et on en a confiance. Ce qu’on se rend compte, c’est que les canaux de communication sont ouverts , mentionne à son tour Sébastien D'Astous, président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, préfet de la MRC Abitibi et maire d’Amos.

Les élus ayant participé à la rencontre disent avoir reçu une bonne écoute, tant de la part du premier ministre que du ministre Lacombe.