Le PDG de Cenovus riposte aux critiques sur les profits des pétrolières

Le président-directeur général de la pétrolière Cenovus, Alex Pourbaix, a défendu la contribution de son industrie à l’économie canadienne et à l’avancée de technologies propres, alors qu’il y a quelques jours, le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault a sommé ces entreprises d’hydrocarbures d’en faire plus .

N’importe quel commentaire sur le manque de contribution de l’industrie est fondamentalement erroné , a affirmé Alex Pourbaix mercredi lors de la présentation des résultats du troisième trimestre de Cenovus.

L’entreprise a triplé ses profits par rapport à la même période l’année dernière, annonçant un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars au troisième trimestre.

Le PDG a cité une analyse de la firme Peters and Company selon laquelle les entreprises pétrolières et gazières ont payé jusqu’à 50 milliards de dollars en redevances et en taxes aux différents ordres de gouvernement du Canada. Notre contribution anticipée aux gouvernements est l’équivalent des deux tiers du financement des hôpitaux du pays , a-t-il comparé.

La semaine dernière, le PDG de l’Impériale, Brad Corson, avait tenu le même genre de discours même si c'était de manière plus courte. Alors que son entreprise déclarait un profit de 2 milliards de dollars, il avait aussi souligné que les résultats financiers solides s’accompagnent de redevances en hausse et de contributions fiscales aux gouvernements, ce qui soutient les communautés locales .

Débat sur l’utilisation de ces profits

Les énormes profits des pétrolières, une conséquence en partie de la guerre en Ukraine, sont source de discussions dans de nombreux pays. Aux États-Unis, le président Joe Biden a menacé l’industrie de taxer ce qu’il a appelé les profits de guerre des géants du pétrole. Il leur a demandé de baisser le prix à la pompe.

Au Canada, le gouvernement n’a pas lancé de menaces de taxation des superprofits, mais le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault a demandé aux pétrolières d’investir plus de leurs bénéfices dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre plutôt que dans la hausse des dividendes aux actionnaires et dans des programmes de rachat d’action.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, estime que les entreprises pétrolières et gazières doivent investir plus de leurs profits dans la mise en place de technologies vertes. Photo : La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

Cenovus a ainsi indiqué que les différents dividendes versés et les programmes de rachat d’actions ont permis de redonner près de trois milliards de dollars aux actionnaires de l’entreprise depuis le début de l’année.

Sur la question de la décarbonation, Alex Pourbaix a toutefois renvoyé la balle dans le camp des gouvernements. Cenovus fait partie de l’Alliance nouvelles voies qui envisage 24 milliards de dollars d’investissement dans des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Nous sommes prêts à avancer dans les décisions d’investissement lorsque les gouvernements nous auront assuré de la mise en place des politiques et des soutiens nécessaires , a dit M. Pourbaix.