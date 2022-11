Scott Gillingham dévoile son comité exécutif

Brian Mayes, John Orlikow, Markus Chambers, Janice Lukes et Sherri Rollins composeront ce comité, qui passe de six à cinq membres. Mathieu Allard, qui était dans le comité exécutif de Brian Bowman, n’est plus présent.

Scott Gillingham a également annoncé que Janice Lukes, qui représente Waverley Ouest, sera adjointe au maire et que Markus Chambers, qui est conseiller municipal de Saint-Norbert, sera adjoint au maire par intérim et président du Conseil de police.

Par ailleurs, chacun de ces conseillers va présider un comité permanent, dont les noms ont été modifiés mais les responsabilités restent les mêmes.

Jeff Browaty : président du comité permanent des finances et du développement économique

Janice Lukes : présidente du comité permanent des travaux publics

Brian Mayes : président du comité permanent sur l’eau, les déchets et l’environnement.

John Orilkow : président du comité permanent des services communautaires

Sherri Rollins : président du comité permanent sur la propriété et le développement

Scott Gillingham a déclaré, lors d’une conférence de presse, que les présidents de ces comités comprennent les besoins de la ville tels que la sécurité, l'itinérance et le maintien des services de la Ville .

Le nouveau maire a ajouté qu’il va travailler avec tous les conseillers pour mieux servir les Winnipégois.