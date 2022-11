Des étudiants réclament le retour du gel des droits de scolarité à T.-N.-L.

À Terre-Neuve-et-Labrador, des centaines d’étudiants ont manifesté mercredi contre l’augmentation importante des droits de scolarité qui est entrée en vigueur en septembre. Ils veulent que la décision soit annulée, alors que les frais de certains nouveaux étudiants ont plus que doublé.

J’ai trois emplois à temps partiel et je suis cinq cours. Chaque trimestre, les choses deviennent de plus en plus difficiles , affirme Victor Vorjas, un étudiant en physique qui était parmi les 200 personnes à marcher, sous la pluie, de l’Université Memorial à l’édifice de la Confédération, à Saint-Jean.

Une manifestation plus petite a aussi eu lieu à Corner Brook.

Pendant des années, Terre-Neuve-et-Labrador avait les droits de scolarité les moins élevés au Canada. Un gel des droits, annoncé en 1999, avait perduré pendant plus de deux décennies, permettant aux étudiants de la province de payer seulement 2500 $ par année.

Le gel a été supprimé l’année dernière par le gouvernement provincial, qui réduit la subvention accordée à l’Université Memorial de 70 millions de dollars sur cinq ans. Les libéraux soutiennent que Terre-Neuve-et-Labrador donne plus de financement aux établissements postsecondaires que presque toutes les autres provinces et que les étudiants doivent payer leur juste part.

Les étudiants ont réclamé le retour du gel des droits de scolarité qui avait perduré pendant plus de deux décennies à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Depuis septembre, à l'Université Memorial, les nouveaux élèves terre-neuviens et canadiens paient désormais 6000 $ par an. Pour les nouveaux étudiants internationaux, les droits ont grimpé de 11 500 $ à 20 000 $ par an. D’ici 2026, les droits de tous les étudiants vont augmenter annuellement de 4 %.

Pour moi, l’éducation c’est un droit. C’est pénible que les étudiants doivent choisir entre manger ou étudier, ou entre un appartement et étudier , affirme la professeure en chimie, Erika Merschod. La semaine dernière, la banque alimentaire de l’université a fermé temporairement parce qu’une forte augmentation de la demande a épuisé ses ressources.

Le gouvernement a fait un choix , ajoute-t-elle. Pour moi, la jeunesse, l’éducation, c’est notre avenir. Ça doit être notre priorité.

Les droits les moins élevés en Atlantique

Dans une déclaration, l’Université Memorial note que les droits de scolarité sont toujours les moins élevés des quatre provinces de l’Atlantique, malgré les changements.

Les droits de scolarité pour les étudiants internationaux de premier cycle sont inférieurs à la moyenne des universités canadiennes , indique le porte-parole David Sorensen. L'Université Memorial a des programmes de haute qualité et offre encore des cours à un coût raisonnable.

Plusieurs manifestants interviewés par Radio-Canada se sont dits frustrés et ont souligné que leur loyer et leur facture d’épicerie avaient grimpé dans les derniers mois.

Environ 200 étudiants ont manifesté au campus de Saint-Jean de l'Université Memorial mercredi. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Selon moi, il va bientôt y avoir moins d’étudiants ici , soutient Julia Keeping, membre du syndicat étudiant de l’Institut maritime de l’Université Memorial.

Selon des données fournies par l’Unviersité Memorial, le nombre de nouvelles inscriptions a chuté de 400 (19 %) chez les étudiants de premier cycle au campus de Saint-Jean. Le campus Grenfell, à Corner Brook, a enregistré une diminution de 50 nouvelles inscriptions (18 %) chez les étudiants au premier cycle.

L’université compte, au total, 19 000 étudiants de premier, de deuxième et de troisième cycle.

Neil Bose, vice-président responsable de l’administration de l’université, reconnaît que l’augmentation des droits de scolarité a eu un impact. Mais il ajoute que le nombre total d’étudiants à l’Université Memorial demeure stable.