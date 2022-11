Un couple arrêté pour avoir distribué des bonbons au cannabis à Winnipeg le 31 octobre

Une femme de 53 ans et un homme de 63 ans ont été arrêtés et font face à plusieurs accusations, dont celle de distribution de cannabis à une jeune personne, de distribution de cannabis illégal et de négligence criminelle causant des lésions corporelles.

L’unité des crimes majeurs de la police a reçu plus d’une dizaine de signalements provenant de parents ayant découvert des bonbons au cannabis dans des sacs distribués lundi soir pour l'Halloween.

Mardi, plusieurs parents s’étaient plaints d’avoir trouvé des bonbons de la marque Nerds contenant 600 mg de THC, selon leur emballage. Ils avaient été distribués dans le sud du quartier Tuxedo, dans l'ouest de Winnipeg.

La police a déterminé que des enfants de 6 à 16 ans ont reçu ce type de bonbons. Les enquêteurs ont retrouvé quatre paquets pour le moment.

La porte-parole de la police, Dani McKinnon encourage les parents à continuer d'être vigilants et à vérifier le contenu de la collecte de leurs enfants. La police croit que d’autres sacs de bonbons contenant du THC ont été distribués lundi soir.

On vous encourage à nous contacter si vous trouvez des bonbons au cannabis. L'enquête est toujours en cours , affirme Dani McKinnon.

En conférence de presse, mercredi, elle a indiqué que les policiers ont exécuté un mandat de perquisition dans le croissant Coleraine, dans la partie sud du quartier Tuxedo.

Pour l'instant, la police n'est pas en mesure de dire quels motifs ont poussé les deux personnes arrêtées à distribuer ces bonbons, mais les enquêteurs croient que personne n'a été intentionnellement visé , précise Mme McKinnon.

L’homme et la femme ont été amenés en détention puis libérés sous promesse de comparaître.