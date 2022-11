Changer l’image du football féminin, un plaqué à la fois

Au crépuscule, une trentaine de jeunes femmes et d'adolescentes se rassemblent sur le terrain arrière de l’école secondaire Balfour, à Regina.

En plus d'aider les jeunes à devenir de meilleures joueuses, les neuf entraîneuses souhaitent aussi servir de modèles pour les adolescentes. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Pour ces joueuses des Victorias, il s'agit d'un soir d'entraînement important : c’est l'une de leurs dernières pratiques avant le match final où elles affronteront les Lady Gridders de Yorkton.

La Fransaskoise Charisse Will-Lepage en est à sa première année avec l'équipe. Ses coéquipières et elle se concentrent, revisant pour une énième fois les stratégies qu'elles comptent utiliser pour déjouer leurs adversaires.

Pour Charisse Will-Lepage, le plaisir ne vient pas seulement des touchés et des plaqués, mais aussi de l'ouverture et de l'accueil que l'on retrouve au sein des Victorias. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Pour la jeune Fransaskoise, le football avec contact lui permet de se défouler mieux que partout ailleurs.

À l’école ou ailleurs, c'est pas illégal, mais tu n’es pas supposée faire ça, le contact physique, explique-t-elle. J'aime pouvoir être agressive dans un sport où tu es supposée l'être.

Inspirer la prochaine génération

Pour la première fois depuis la formation des Victorias, en 2018, toute l'équipe d'entraîneuses est formée par des femmes. Une fierté notamment pour les joueuses, mais aussi pour l'entraîneuse en chef, Claire Doré.

« Ce n’est pas que c'est un sport où les hommes viennent et expliquent le jeu aux filles. C’est qu'il y a des filles et des femmes qui sont capables de faire cet emploi. » — Une citation de Claire Doré, entraîneuse en chef des Victorias

Claire Doré raconte d'ailleurs qu’il a fallu un certain temps pour que les autres entraîneurs et les arbitres s’habituent à la voir à la tête des Victorias. Ils cherchaient toujours l’homme. "Il est où le head coach?" Ils sont un peu surpris quand ils voient que [nous sommes toutes] des femmes et que c'est moi qui suis la cheffe.

En plus d'aider les jeunes à devenir de meilleures joueuses, les neuf entraîneuses souhaitent aussi servir de modèles pour les adolescentes.

La Fransaskoise Kenza Diabagaté-Dureault leur en est reconnaissante.

Kenza Diabagaté-Dureault en est à sa première année au sein des Victorias. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

La jeune joueuse aimerait, un jour, jouer pour le Riot de Regina, l’équipe féminine de football pour les adultes. Pour elle, avoir des entraîneuses qui ont déjà fait partie de cette équipe est une source d'inspiration.

Pour sa coéquipière Charisse Will-Lepage, le plaisir ne vient pas seulement des touchés et des plaqués, mais aussi de l'ouverture et de l'accueil que l'on retrouve au sein des Victorias.

« Tout le monde accepte tout le monde. Ça ne fait rien ce que tu as l’air ou d'où tu viens. C’est une bonne équipe. » — Une citation de Charisse Will-Lepage, joueuse des Victorias

Peu de temps après cette pratique, les filles ont eu une bonne raison de célébrer : les Victorias sont parvenues à battre les Lady Gridders de Yorkton, faisant de l'équipe réginoise la championne de la Ligue féminine de football des Prairies.