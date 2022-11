Le public pourra mesurer l’efficacité du plan Dubé pour les urgences

En entrevue mercredi à l’émission Première heure, sur les ondes d’ICI Première, M. Dubé a indiqué qu’il allait rencontrer les urgentologues afin de déterminer la meilleure façon de mesurer le rendement de son plan de désengorgement.

Les indicateurs devraient inclure le taux d’occupation dans les urgences de chaque région, qu’on peut consulter sur le site Index Santé. Or, comme l’a souligné le ministre de la Santé, le taux d’occupation, qui mesure le nombre de civières utilisées dans une urgence donnée, n’est pas la seule donnée pertinente.

Attente aux urgences

Il y a aussi le temps d'attente que vous avez à l'urgence. [Comme] vous le savez, la norme est de 12 à 14 heures. Dans la région de Québec, en ce moment, c'est 14 heures, mais à Montréal, c’est 22 heures. Alors, on va donner, expliquer clairement aux Québécois deux ou trois mesures et c'est là qu'on va voir comment on s'améliore , a mentionné Christian Dubé.

Christian Dubé défend le projet de loi qu'il a déposé mercredi. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Il s’attend à ce que les indicateurs de performance soient identifiés dans les prochaines semaines .

« On a demandé à nos spécialistes de nous donner ces indicateurs-là [...] qu'on veut rendre publics pour être certain que les gens puissent voir l'amélioration qui va se passer dans les prochains mois. » — Une citation de Christian Dubé, ministre de la Santé

M. Dubé a précisé que les indicateurs de performance qu’il s’est engagé à rendre publics sont connus de son ministère. Ils figurent au tableau de bord dévoilé en mai dernier pour suivre la performance du réseau de la santé et des services sociaux.

Certaines données sont mises à jour sur une base hebdomadaire, d’autres sur une base mensuelle.

Suivi en temps réel

Des établissements de santé ( hôpitaux , CIUSSS et CISSS ) vont plus loin que le Ministère en publiant des données qui permettent de suivre en temps réel la situation dans leurs urgences.

C’est le cas du CHU de Québec - Université Laval. En se rendant sur le site https://statistiques.chudequebec.ca  (Nouvelle fenêtre) , les usagers peuvent consulter différents indicateurs relatifs au nombre d’usagers admis à l’urgence et à la durée moyenne des séjours, et ce, pour chacun des cinq hôpitaux placés sous sa responsabilité.

Désengorger les urgences : entrevue avec Christian Dubé ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Première heure Désengorger les urgences : entrevue avec Christian Dubé. Contenu audio de 16 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 16 minutes

Les données sont mises à jour toutes les cinq minutes et sont ventilées par type de clientèle: ambulatoire (en salle d’attente) ou sur civière. Elles permettent aux usagers de mieux évaluer le temps qu’ils auront à attendre en se rendant à telle ou telle urgence, sans se fier uniquement au taux d’occupation.

Absence de lien

En effet, contrairement à la croyance populaire, il n’y a pas de corrélation entre le nombre de civières occupées et le nombre de personnes admises dans la salle d’attente d’une urgence.

À titre d’exemple, à 10 h 40 mercredi, le taux d’occupation des civières à l’Hôtel-Dieu de Québec (120 %) était plus élevé qu’au Centre hospitalier de l’Université Laval (111 %).

Pourtant, la durée moyenne des séjours pour la clientèle ambulatoire était moins longue à l’Hôtel-Dieu (0,9 heure) qu’au CHUL (1,5 heure).

Avec la collaboration d’Alex Boissonneault