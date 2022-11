Climat à l’hôtel de ville de Trois-Rivières : d’autres révélations font surface

La conseillère municipale Pascale Albernhe-Lahaie affirme avoir été ignorée par son collègue Daniel Cournoyer lors de la distribution de coquelicots aux élus. Jointe au téléphone, Mme Lahaie a décrit l’incident comme étant de l’intimidation passive envers elle.

En entrevue à l’émission Toujours le matin, le maire de Trois-Rivières a expliqué que Daniel Cournoyer n’avait pas assez de coquelicots dans l’enveloppe pour en donner à tout le monde et que Pascale Albernhe-Lahaie n’a donc pas pu en avoir un. Jean Lamarche souligne qu’il a offert le sien à l’élue. Est-ce qu’on va faire un coquelicot gate avec cela? , a-t-il déclaré.

Luc Tremblay, un conseiller municipal témoin de la scène, s’est offusqué de la situation, notamment parce qu’il affirme que Daniel Cournoyer a ignoré la conseillère qui souhaitait avoir un coquelicot. En entrevue à Toujours le matin, il a dit qu’il s’agissait d’une sorte de violence psychologique et que c’est une preuve de harcèlement .

Joint par Radio-Canada, Daniel Cournoyer a dit ne pas souhaiter commenter la situation.

Des allégations qui continuent de faire réagir

Cet incident survient quelques jours après que la Commission municipale du Québec (CMQ) ait réfuté les allégations de misogynie, de racisme et de violence faites par la conseillère municipale Pascale Albernhe-Lahaie.

Dans une lettre adressée à la Ville (voir ci-bas), la CMQ affirme qu' au terme de notre enquête, nous constatons qu’aucun propos "misogyne" ou "raciste" ni aucun geste de cette nature n’a été commis ou prononcé [...]. Quant aux allégations de violence, la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale (DEPIM) a pu constater l'existence entre certains membres du conseil, de conflits de personnalités et de valeurs sur différents enjeux municipaux, ce qui explique notamment pourquoi les relations entre certains d’entre eux sont tendues .

À la suite de cette décision, la Ville se réjouit, se pète les bretelles , déplore le conseiller municipal Luc Tremblay qui affirme qu’il y a des commentaires déplacés faits durant les rencontres et que les élus sont trop souvent muets au sujet de certains comportements.

Lors de la séance publique du conseil municipal, mardi, Luc Tremblay a déclaré qu’il y a plein de choses qui se passent au conseil . C’est drôle, quand je parle un à un avec les personnes, je leur donne des exemples flagrants de misogynie [...] et ils disent : oui, Luc tu as raison, [...] mais quand vient le temps d’en parler à tout le monde, ils ferment leur boîte , a-t-il déclaré.

Luc Tremblay trouve que Jean Lamarche n’est pas assez proactif par rapport au climat au sein du conseil. Face à tout le monde, il n’a aucune réaction, il banalise la situation. C’est ce qu’on perçoit, en tout cas , a-t-il déclaré en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Jean Lamarche réfute ces accusations et affirme avoir demandé au directeur général de la Ville de faire enquête sur les allégations de Pascale Albernhe-Lahaie dès le lendemain. On ne peut pas dire que je fais rien, on ne peut pas dire que je banalise ça, on ne peut pas dire que je ne prends pas cela au sérieux , a-t-il déclaré.

Lorsque Pascale Albernhe-Lahaie a fait son point de presse public pour dire à tout le Québec que Trois-Rivières était raciste, misogyne, sexiste et faisait de la violence organisationnelle, dans la demi-heure suivante, j’ai demandé à mon directeur de faire une enquête là-dessus , rappelle-t-il. La Commission municipale du Québec (CMQ) avait alors décidé de plutôt prendre le dossier en main.

Le maire affirme que des élus ont réclamé des formations, sur différents thèmes comme le lobbyisme, et qu’elles leur seront accordées. J’ai l’impression qu’il y a des gens qui ne seront jamais satisfaits , ajoute-t-il.

Le maire s’ouvre sur l’impact du point de presse de la conseillère

Le 22 août dernier, la conseillère municipale Pascale Albernhe-Lahaie a tenu un point de presse près de l’hôtel de ville pour dénoncer la tenue de propos violents, misogynes et racistes dont elle a été témoin dans le cadre de son travail à la Ville de Trois-Rivières.

Dans la semaine suivante, au sommet de l’habitation, il y a des gens qui ne venaient pas me voir [à cause des] allégations , a déclaré Jean Lamarche.

« Ce point de presse là que Pascale Albernhe-Lahaie a fait a été très dommageable au sein de la Ville. La réputation de la Ville en a pris un sacré coup. » — Une citation de Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

Est-ce qu’il faut décourager les gens de dénoncer, absolument pas, au contraire. Il faut que les gens qui vivent des situations puissent les dénoncer , assure le maire de Trois-Rivières.

Jean Lamarche affirme que le climat au sein du conseil municipal a fait l’objet d’une discussion d’une heure mardi à la séance de travail.