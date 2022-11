Des restes humains trouvés à Paradise sont ceux de Trevor Hamlyn

Un passant qui promenait son chien dans les environs du chemin de Three Island Pond a trouvé les ossements de M. Hamlyn près d’un sentier, lundi, a expliqué l’agent James Cadigan durant une conférence de presse, mercredi matin.

Des restes humains trouvés le 31 octobre 2022 à Paradise à Terre-Neuve sont ceux de Trevor Hamlyn, confirme la Force constabulaire royale de Terre-Neuve. Il avait été porté disparu en juin 2018. Photo : Facebook/Trevor Hamlyn

La police ne sait pas encore comment M. Hamlyn est mort ni depuis combien de temps ses ossements se trouvaient à cet endroit. M. Cadigan affirme qu'elle fera appel à un anthropologue et à un archéologue pour tenter de déterminer cela.

Trevor Hamlyn, familièrement surnommé Pepsi , a été vu vivant pour la dernière fois le 16 juin 2018 à son domicile à Paradise.

Sa famille a signalé sa disparition trois jours plus tard.

Trevor Hamlyn était âgé de 33 ans et il a disparu sans laisser d’indices. La police et sa famille le recherchaient depuis ce moment. On n'a retrouvé que son téléphone et quelques enregistrements vidéo au cours des recherches.

La police avait demandé aux gens d’être attentifs au cas où ils trouveraient deux objets que M. Hamlyn avait emportés en quittant son domicile, soit une bouteille de whisky de marque Jameson et une bouteille de boisson gazeuse au gingembre de marque Big 8.

L’agent Cadigan n’a pas précisé si les policiers ont trouvé quoi que ce soit près des ossements.

Un certain soulagement pour la famille

La famille de M. Hamlyn a passé des années à rappeler sa disparition au public et elle a exprimé sa frustration par moments quant au rythme de l'enquête policière.

Ashely Hamlyn, soeur de Trevor, a publié une déclaration sur les médias sociaux peu après la conférence de presse de la police. Elle explique que la famille peut enfin lui faire des adieux d’une façon appropriée.

La famille remercie les policiers et les secouristes, entre autres, pour leurs efforts de recherche, ainsi que ses amis pour leur appui indéfectible.