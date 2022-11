Que se passera-t-il dans les écoles du Sud-Ouest en cas de grève vendredi?

Alors que le bras de fer se poursuit entre le gouvernement ontarien et le syndicat qui représente le personnel de soutien des écoles, plusieurs conseils scolaires du Sud-Ouest fermeront leurs écoles en cas de débrayage.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a déjà indiqué que, faute d'une entente de principe négociée, ses membres ne seraient pas au travail vendredi, malgré la loi spéciale et les amendes auxquelles les syndiqués s'exposeraient dans un tel cas.

Les conseils scolaires francophones

Au Conseil scolaire public Viamonde, les écoles resteront ouvertes. Parmi ses employés de soutien, seuls les concierges et travailleurs d'entretien sont affiliés au SCFP . Les autres sont enregistrés auprès de la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (FEESO).

En date 31 octobre, le Conseil scolaire catholique Providence n'avait pas pris de décision quant à la fermeture des écoles. Dans une lettre adressée aux parents, la directrice de l'éducation, Eugénie Congie, indique que l'administration du conseil scolaire se prépare à toute éventualité .

Elle précise que la priorité du conseil est de garder les élèves en classe, mais que si cela n'est pas possible un service d’apprentissage à distance serait une solution probable et raisonnable advenant que des enjeux de santé et de sécurité soient trop importants.

M. Congi dit suivre l'évolution du dossier et la décision du gouvernement et la position du syndicat et l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.

Les conseils scolaires anglophones

Le conseil scolaire catholique de Windsor-Essex fermera toutes ses écoles et les enseignants donneront du travail en ligne aux élèves, en cas de grève vendredi.

Cette fermeture est conforme aux dispositions de la Loi sur l'éducation et dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de nos élèves et de notre personnel , explique le conseil scolaire dans une déclaration sur son site Web mercredi.

La déclaration précise que tout le personnel non syndiqué doit se présenter au travail vendredi.

Les garderies installées dans les écoles du conseil seront par ailleurs ouvertes à moins d'avis contraire.

Dans le cas où la grève devait se poursuivre sur plusieurs jours, le conseil dit qu'il contactera les parents pour les informer des prochaines étapes.

Selon les dernières nouvelles dans ce dossier datant du 31 octobre, les écoles du conseil scolaire public anglais de Windsor-Essex demeuront ouvertes le 4 novembre. Le site Web du conseil encourage les parents à suivre les mises à jour tout au long de la semaine.

Chatham-Kent et Sarnia-Lambton

Le conseil scolaire public anglais Lambton Kent a indiqué le 31 octobre que toutes les écoles de son territoire seront fermées en cas de débrayage.

Nous comprenons qu'il peut y avoir des répercussions importantes sur votre famille. Les familles sont fortement encouragées à explorer d'autres arrangements de garde d'enfants dans l'éventualité d'une grève , peut-on lire dans une lettre aux parents.

Même position du côté du conseil scolaire catholique St-Clair qui prévient également que ses écoles seront fermées vendredi si les négociations ne débouchent pas.