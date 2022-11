Élections municipales : plus de femmes élues, mais beaucoup de travail reste à faire

Il s'agit d'une faible proportion, puisque moins d'un poste sur six est maintenant occupé par une femme. D'un autre côté, c'est aussi le nombre le plus élevé jamais vu au Manitoba, indique l'Association des municipalités du Manitoba.

Les femmes de Virden en force

Dorénavant, lorsque Tina Williams saluera un groupe d'enfants de la maternelle à la garderie de Virden où elle travaille, elle ne sera plus seulement Miss Tina , mais aussi la nouvelle mairesse de la ville.

Jusqu'à présent, Mme Williams dit que les petits ne comprennent pas vraiment ce que cela signifie lorsque leurs parents la félicitent pour sa victoire écrasante sur l'ancien maire de Virden, Murray Wright, devenant ainsi la première femme à diriger cette ville du sud-ouest du Manitoba. Mais un jour, dit-elle, ils comprendront.

« Je pense qu'il est important que les enfants voient que cela n'a pas d'importance si vous êtes un homme ou une femme, que vous pouvez faire n'importe quel travail de toute façon. » — Une citation de Tina Williams, nouvelle mairesse de Virden

J’estime que c'est important pour nous, les adultes, aussi , ajoute celle qui a été conseillère municipale pendant deux mandats.

Avec quatre des sept postes élus maintenant occupés par des femmes, la ville de Virden est l'une des six municipalités à avoir un conseil municipal au moins à moitié composé de femmes.

Selon Mme Williams, ce n'est pas la seule chose qui distingue le nouveau conseil. À presque 50 ans, elle se situe également au milieu de la tranche d'âge du conseil, puisque les trois nouveaux conseillers sont dans la trentaine et les trois autres, dans la soixantaine.

Ils parlent à des personnes différentes, donc ils ont des perspectives différentes , mentionne-t-elle.

Les élections municipales n’intéressent pas beaucoup de monde

Le président de l'Association des municipalités du Manitoba, Kam Blight, trouve encourageante l'évolution vers un plus grand nombre de femmes occupant des postes dans la politique municipale, même si les progrès sont lents.

« C'est formidable d'avoir autour de la table des gens qui ont différents antécédents, expériences, emplois et études. Cela rend votre conseil plus fort. » — Une citation de Kam Blight, président de l'Association des municipalités du Manitoba

M. Blight souligne que son organisme s'est efforcé d'encourager davantage de personnes à se porter candidates aux postes de conseiller.

Kam Blight, le président de l'Association des municipalités du Manitoba. Photo : Gracieuseté / Association des municipalités du Manitoba

Mais avec le nombre de candidats élus par acclamation qui est encore plus haut cette année, il est clair, dit-il, que le travail devra continuer.

En effet, 42,9 % des conseillers au sein des conseils municipaux du Manitoba ont été élus par acclamation. Le chiffre était de 33 % en 2018.

De plus, dans 18 municipalités, l’ensemble des membres du conseil est formé de personnes élues sans opposition, ce qui signifie que les résidents n’ont pas été appelés à se rendre aux urnes pour élire leur conseil municipal.

C'est le cas pour la Municipalité rurale de Portage la Prairie, dont Kam Blight est le préfet depuis longtemps.

En 2018, 13 conseils avaient été formés entièrement par acclamation.

Des facteurs comme le faible salaire et la méchanceté croissante à l'égard des élus au cours des dernières années pourraient expliquer en partie pourquoi les gens hésitent davantage à se présenter, selon M. Blight.

Mais il espère également mettre en valeur les aspects positifs de ce rôle.

C'est également un poste qui vous permet d'influencer et d'apporter le plus de changements dans votre municipalité plutôt qu'aux niveaux supérieurs du gouvernement. Et cela peut être un poste extrêmement gratifiant , conclut-il.

Avec les informations de Caitlyn Gowriluk