Plus d’animation pour le 15e Marché de Noël allemand de Québec

Parmi ces nouveautés, un château du père Noël sera érigé à la place d’Armes. Le vieille homme à la barbe blanche accueillera les enfants, mais aussi les animaux de compagnie pendant les fins de semaine.

D’immenses cadeaux seront dispersés dans le Vieux-Québec pour relier les différents sites du marché. L'intérieur de ceux-ci offrira un contenu original à découvrir sur place.

Comme à l’habitude, des kiosques seront aussi installés à la place d’Armes, à la place D’Youville, aux jardins de l’Hôtel-de-Ville et sur la rue Sainte-Anne.

Exceptionnellement cette année, le cœur du Marché de Noël allemand sera installé près de la statue de Champlain. Photo : Radio-Canada / Eric Careau

Un spectacle déambulatoire Krampus et Saint-Nicolas en marionnettes géantes sillonnera les rues de la ville.

À ces nouveaux attraits s’ajoutent les traditionnelles Couronne de l'avent, la Pyramide de Noël, la Forêt enchantée et le Village alpin, notamment.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La Caravane du Marché de Noël, lancée comme projet pilote l’an dernier, sera lancée officiellement cette année pour aller à la rencontre des enfants démunis.

« Cette édition anniversaire du Marché de Noël allemand de Québec sera de loin la plus festive et la plus magique que l’on ait connue. » — Une citation de Britta Kröger, présidente du Marché de Noël allemand de Québec

Le 15e Marché de Noël allemand aura lieu du 24 novembre au 23 décembre. Entre Noël et le jour de l’An, les mêmes sites seront animés par l’événement culturel et multidisciplinaire Kaléidoscopes qui proposera lui aussi plus d'animation cette année.

Au total, le Marché de Noël prévoit accueillir plus de 90 exposants, répartis sur ses 5 sites.