La santé publique à Toronto pourrait supprimer 423 postes

Le bureau de santé publique propose un budget de près de 369,6 millions de dollars pour 2023 (y compris du financement pour un peu plus de 2300 postes), soit 1,2 million et 423 postes de moins que cette année.

La santé publique se dit prête à sabrer 9,1 millions du budget dédié à la COVID-19 (-209 postes), en plus d’amputer 4,3 millions (-102 postes) d’une initiative pandémique liée à des infirmières dans les écoles.

En revanche, le bureau de santé demande près de 37 millions pour poursuivre la campagne de vaccination contre la COVID-19 ainsi que des augmentations pour le programme de soins dentaires pour les aînés (689 000 $ ) et celui des déjeuners offerts à l’école (827 100 $), notamment.

Joe Mihevc, conseiller municipal et président du comité sur la santé publique, promet d’éplucher ces chiffres, mais pense qu’il est normal que la Ville ne dépense plus autant pour le coronavirus.

« Ça reflète la transition entre une réponse à haute intensité contre la COVID et une période à plus faible intensité. » — Une citation de Joe Mihevc, président du comité sur la santé publique

Il note qu’il n’est plus nécessaire, par exemple, d’organiser des campagnes de vaccination de masse comme au début de la pandémie.

S’il y a un développement majeur et que ça coûte plus que 37 millions, vous pouvez être certains que la médecin hygiéniste et le comité de santé publique ajusteront le budget , assure-t-il.

Opioïdes

Le conseiller Gord Perks, qui siège aussi au comité de santé publique, presse la province d’en faire plus entre autres contre la crise des opioïdes.

Il note que le gouvernement Ford n’a pas donné suite cette année à une requête de 2,8 millions de la Ville pour différentes mesures contre les opioïdes. Il s’agit d’une crise dévastatrice et la province n’a pas répondu à l’appel , lance-t-il.

Le ministère de la Santé indique qu'il a fourni 172,1 millions à la santé publique de Toronto cette année. La province attend de recevoir le budget 2023 du bureau de santé torontois avant de déterminer quel sera le financement pour l'an prochain.

D'après des renseignements fournis par Shawn Jeffords de CBC