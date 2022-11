Radio-Canada ferme son bureau de Pékin

Dans un texte publié mercredi matin, la directrice générale de l'information, Luce Julien, et la première directrice programmation nouvelles, actualités et déploiement, Ginette Viens, expliquent que CBC/Radio-Canada ne peut faire autrement dans la mesure où toutes les tentatives d'obtenir un visa et une accréditation pour le nouveau correspondant en Asie, Philippe Leblanc, se sont soldées par un refus.

« Ça fait plus de deux ans que nous tentons d’obtenir un visa pour notre correspondant Philippe Leblanc en Asie. » — Une citation de Luce Julien, directrice générale de l'information, Radio-Canada

La société d'État avait cependant été autorisée par Pékin à envoyer des équipes aux Jeux olympiques l'hiver dernier, mais sous de strictes conditions. Aucun correspondant de Radio-Canada n'a été autorisé depuis à y séjourner.

En dépit de rencontres avec le consul de Chine à Montréal, toutes les demandes d’accréditation de Radio-Canada se sont soldées par des fins de non-recevoir.

Une lettre cosignée du directeur général de l’information de CBC, Brodie Fenlon, et de Luce Julien à l’ambassadeur de Chine au Canada, Cong Peiwu, n’a eu pour réponse qu’un accusé de réception.

C’est donc à contrecœur que la direction de l’information a dû se résoudre à fermer son bureau de Pékin après quatre décennies de présence en Chine.

Les employés du bureau de Pékin qui ont appris la nouvelle ce matin seront pour leur part indemnisés.

Radio-Canada n’est pas le seul service de presse étranger à vivre des difficultés dans sa mission journalistique en Chine, souligne la direction de l'information.

« Les relations entre les médias étrangers et le gouvernement chinois ont été de tout temps complexes. Elles sont devenues particulièrement tendues ces dernières années. » — Une citation de Extrait du Mot de l’info publié par la direction de l'information de Radio-Canada

Bureau à Taïwan

Afin de continuer d’offrir aux Canadiens une couverture de l’actualité internationale dans cette partie de l’Asie, le journaliste Philippe Leblanc sera basé à Taïwan au moins pour les deux prochaines années.

D’une importance géostratégique primordiale, cette île de 24 millions d’habitants située au cœur de cette région du monde, sera aussi l’un des points de tension des prochaines années avec la Chine , précisent Luce Julien et Ginette Viens.

La pratique du journalisme international n’a jamais été de tout repos, mais elle a été particulièrement difficile pour Radio-Canada cette année en raison des tensions importantes entre l’Occident et la Chine, mais aussi avec la Russie. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, le gouvernement de Vladimir Poutine a révoqué les accréditations des équipes de CBC/Radio-Canada, qui n'a eu d'autre choix que de fermer son bureau de Moscou.

À notre connaissance, c’est la première fois qu’un de nos bureaux se voit ainsi expulsé d’un pays. Et le seul à ce jour à avoir subi une telle fermeture de tous les médias étrangers qui ont une présence à Moscou , déplorent Luce Julien et Ginette Viens.

En attendant de pouvoir un jour retourner en Russie, la correspondante de Radio-Canada Tamara Alteresco est contrainte de couvrir l’actualité en Russie à partir des pays limitrophes. Le diffuseur public canadien était présent en Russie depuis 44 ans.

Malgré ces revers en Chine et en Russie, CBC/Radio-Canada ne compte pas atténuer sa couverture à l'étranger ni retirer ses correspondants d'Asie et d'Europe de l'Est. Au cours de la dernière année on a visité plus de 34 pays. On a 15 équipes qui sont allées en Ukraine et on va continuer. Il n’est pas du tout question que Radio-Canada et CBC se retirent de la couverture internationale , martèle Luce Julien.