Cimenterie à L’Orignal : le conseil régional des CUPR se range derrière Action Champlain

Le conseil régional des Comtés unis de Prescott et Russell ( CUPR ) s’est rangé, mercredi matin, derrière le groupe Action Champlain dans sa lutte contre le projet de cimenterie de l'entreprise Colacem Canada à L’Orignal.

Les membres du conseil ont accepté à l’unanimité la demande d’Action Champlain d’écrire au ministre de l’Environnement et du Changement climatique du gouvernement fédéral, Steven Guilbeault, et se sont engagés à lui envoyer une lettre formelle.

Tout comme l’a fait le Bureau de santé de l’est de l’Ontario ( BSEO ) et les élus de la majorité des municipalités de l’est de l’Ontario, le conseil régional des CUPR a l’intention d’implorer le ministre d’utiliser son pouvoir discrétionnaire lui permettant de qualifier le projet de cimenterie à L'Orignal en tant que Projet désigné en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation d'impact .

Ce dernier s'est toutefois fait catégorique en réponse à Action Champlain, mercredi. Par le biais d'une lettre écrite uniquement en anglais, il a affirmé qu'il n'a pas l’intention de les appuyer dans leurs revendications.

Le ministre Steven Guilbeault rappelle une décision prise en 2019, qui stipule que la désignation demandée par Action Champlain du projet est injustifiée , cette prise de position étant basée sur de l'information fournie par le promoteur et des conseils scientifiques fournis par les ministères experts fédéraux .

Il existe des mécanismes de réglementation tant provinciaux que fédéraux pour gérer les effets environnementaux négatifs potentiels et offrir des possibilités de participation au public , poursuit M. Guilbeault dans sa lettre adressée à la directrice d’Action Champlain, Elaine Demers.

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique conclut sa lettre en affirmant que puisqu’il n'y a pas eu de changements matériels au projet, il n'y a pas lieu de revoir la décision .

Répercussions

Colacem Canada a présenté une demande formelle d’autorisation de projet près de l’eau auprès du département de Pêches et Océans Canada (MPO) à la fin septembre, rapporte Action Champlain.

Le MPO a fait part par voie écrite que le personnel du Programme de protection du poisson et de son habitat du MPO se penche actuellement sur le dossier et s’est entretenu avec la société d’experts-conseils en environnement, qui représente la société Colacem, en vue de discuter des éventuelles répercussions sur le poisson et son habitat, ainsi que sur les espèces aquatiques en péril .

Le personnel du MPO travaille actuellement avec les experts-conseils pour recueillir les renseignements nécessaires, afin d’évaluer les répercussions sur le poisson, son habitat, et les espèces aquatiques en péril, et pour déterminer si ces répercussions ont été prises en compte au moyen d’un remaniement du plan du projet ou de l’ajout de mesures d’atténuation à ce même plan , poursuit le département.

Une fois cet examen terminé, le MPO décidera si oui ou non une approbation réglementaire est requise en vertu de la Loi sur les pêches et/ou de la Loi sur les espèces en péril , informe-t-il.

De son côté, l'entreprise Colacem Canada a accusé réception de la demande transmise par Radio-Canada, mais a préféré pour le moment ne pas accorder une entrevue.

Avec les informations de Nelly Albérola