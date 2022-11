Alain Lavoie honoré par Sport Universitaire de l’Atlantique au cross-country

Alain Lavoie a reçu le prix « étudiant-athlète masculin en services communautaires du Sport universitaire de l'Atlantique ».

Alain Lavoie du Bleu et Or et Hannah Trites de l'Université Dalhousie sont les deux récipiendaire en cross-country cette année. En plus d’être sur les équipes de cross-country et d’athlétisme des Aigles Bleus, Alain Lavoie est engagé sur le campus de l'université et à l'extérieur.

J’ai entre autres été vice-président académique de la FÉÉCUM pendant deux ans. Cette année, j’agis à titre d’étudiant-conseil, toujours auprès de l’association des étudiants de l’Université de Moncton. Les gens peuvent aussi me voir m’impliquer dans des activités sociales. De plus en plus, j’ai un aspect communautaire dans mon engagement. Le mouvement coopératif m’attire énormément. dit-il

Avec tout ça, le coureur originaire de Grand-Sault a réussi à maintenir une moyenne de 4,3 dans tous ses cours. Il réussit à concilier son horaire occupé grâce à une bonne gestion de son temps.

Je suis toujours un peu surpris de pouvoir tout faire. Je suis mon horaire à la lettre et ça me permet de pouvoir intégrer mes entraînements, l’animation de certaines activités sur le campus et mes autres implications communautaires.

Les membres de l'édition 2022 de l'équipe de cross-country de l'Université de Moncton ont participé aux championnats universitaires de l'Atlantique la fin de semaine dernière à l'Île-du-Prince-Édouard. L'équipe sera aux championnats nationaux à Halifax le 12 novembre. Photo : gracieuseté de l'Université de Moncton

Sur la piste

Alain Lavoie et ses coéquipiers de l’Université de Moncton ont pour la plupart atteint leurs objectifs personnels aux championnats universitaires de l'Atlantique à l’Île-du-Prince-Édouard le week-end dernier.

« J’ai développé mon plaisir à pratiquer le cross-country depuis l’école secondaire. J’ai aussi joué au soccer et même représenté la province en Europe. Mon entraîneur à l'université Steve LeBlanc m’a vraiment donné la piqûre pour la course. » — Une citation de Alain Lavoie, coureur des Aigles Bleus en cross-country et athlétisme

Le plan de notre entraîneur a été bien suivi. Les résultats ont connu une progression jusqu’au championnat atlantique. Les efforts aux entraînements ont portés fruit. ajoute-t-il.

Les championnats universitaires canadiens auront lieu à Halifax le 12 novembre et l'équipe des Aigles Bleus en profitera pour que tous ses coureurs y participent.