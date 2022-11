Jaz le chien offrira du soutien aux victimes dans les tribunaux du N.-B.

Le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour, au Nouveau-Brunswick, accueille un deuxième chien au sein de son établissement. Jaz offrira du soutien aux victimes et survivants d’actes criminels dans le sud-est de la province.

Jaz, un labrador noir âgé de deux ans et demi, est le nouveau membre du personnel du CRCFB , au Centre Courage, à Shediac. Il a commencé à travailler mardi. Pour le moment, il se familiarise avec les clients du bureau.

Il devrait cependant commencer son travail au tribunal, selon la PDG du CRCFB et maître-chien principal, Kristal LeBlanc.

Le CRCFB a commencé ses démarches pour lancer son Programme de chiens des palais de justice en 2016 afin d’aider les nombreuses victimes de crimes et les personnes touchées par une tragédie soudaine.

Depuis mai 2019, le Nouveau-Brunswick a officiellement recours aux services d’une chienne de tribunaux dans les palais de justice du sud-est de la province, par le biais du CRCFB . Il s'agit de Marielle le caniche.

Pourquoi un chien dans les tribunaux?

La présence d’un animal auprès des victimes pendant qu’elles naviguent dans le processus judiciaire peut être bénéfique, explique Kristal LeBlanc.

Les victimes doivent souvent passer des entrevues avec la GRC , le procureur de la Couronne et les services aux victimes, ainsi que passer de nombreuses heures à la barre des témoins.

Ces étapes peuvent être éprouvantes et la présence d’un chien quand vient le temps de témoigner ou de faire des entrevues peut réduire l’anxiété, indique Kristal LeBlanc.

« Le chien offre quelque chose que nous on ne peut pas offrir […] dans toutes les situations, le chien va être là pour eux. » — Une citation de Kristal LeBlanc, PDG du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour et maître-chien principal

Ça leur offre quelque chose qui est constant , avance Kristal LeBlanc. Dans le système judiciaire, tu as peut-être un changement de police qui est responsable de ton dossier, un changement de procureur, un changement de juge, des dates qui sont annulées […] Ça peut être extrêmement frustrant pour la victime.

Marielle, la pionnière

Depuis mai 2019, Marielle le caniche est une fière membre du CRCFB .

Elle a jusqu’à maintenant aidé plus de 200 enfants et victimes vulnérables. Elle a participé à plus de 80 procès et a passé plusieurs heures à la barre des témoins.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La chienne Marielle devant l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Photo : Gracieuseté : Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour

De nombreuses victimes nous ont dit qu’elles n’auraient pas été en mesure de passer à travers le processus sans elle , souligne Kristal LeBlanc.

Avec une seule chienne pour l’ensemble du sud-est depuis 2019, des conflits d’horaires ont parfois été enregistrés par le CRCFB , qui souligne que les enfants sont toujours priorisés dans ce genre de situation.

« On commence à avoir des demandes pour Marielle jusqu’à la fin de 2024. » — Une citation de Kristal LeBlanc, PDG du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour et maître-chien principal

Avec l’ajout de Jaz à l’équipe, le CRCFB pourra mieux répondre à la demande de services et assurer la continuité de son programme.

Ça nous aide, parce que justement, on avait certaines demandes pour des procès où est-ce que Marielle était déjà réservée à une autre victime , dit Kristal LeBlanc.

De plus, Marielle, âgée de sept ans, devrait prendre sa retraite d’ici deux ans.

Les chiens de service ont normalement des carrières de onze ans, relate Kristal LeBlanc, mais pour les chiens de tribunaux, la retraite peut arriver un peu plus vite, soit après huit ou neuf ans.

Pour le travail que Marielle et Jaz font, c’est beaucoup plus pesant , explique Kristal LeBlanc. Ils vont aider des mille et des milliers de personnes dans leurs carrières.

Agrandir l'offre dans la province

En plus de la région du sud-est du Nouveau-Brunswick, Marielle a travaillé brièvement en Nouvelle-Écosse, en mai et juin 2022. Cette province avait aussi un chien de soutien , mais il est décédé cette année.

Il y avait deux dossiers en particulier où est-ce que l’enfant avait le chien pour parler à la police, et ils ont demandé s'ils pouvaient utiliser Marielle pour les procès , précise Kristal LeBlanc.

Par ailleurs, le CRCFB travaille actuellement pour aider des organisations néo-brunswickoises qui souhaiteraient aussi offrir le programme dans leurs communautés respectives, à travers le Nouveau-Brunswick.

La chienne Marielle, déguisée en Blanche-Neige pour l'Halloween 2022. Photo : Gracieuseté : Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour

Le processus pour se procurer un chien de soutien prend néanmoins beaucoup de temps.

Jaz, par exemple, a reçu une formation de la Fondation des Lions du Canada Chien-Guides, un organisme national accrédité par Assistance Dog International et l’Association canadienne des écoles de chiens-guides et d’assistance.

« Il faut qu’on fasse attention, parce qu’il faut que le chien ait un [entrainement] très spécialisé [pour faire ce travail-là]. » — Une citation de Kristal LeBlanc, PDG du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour et maître-chien principal