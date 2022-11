Le mois d’octobre bat des records de chaleur dans une dizaine de communautés en C.-B.

Après un mois de septembre particulièrement chaud et sec en Colombie-Britannique, la tendance s’est poursuivie en octobre. Environnement Canada signale que le dernier mois a été le plus chaud jamais enregistré dans une dizaine de communautés.

Sur l’ensemble de la province, l’agence météorologique indique qu’il a fait en moyenne 3 degrés Celsius de plus que la moyenne de saison.

Dans certaines villes, comme Victoria, Comox et Campbell River, sur l'île de Vancouver, ou encore Abbotsford, Kelowna, Vernon, Kamloops, Williams Lake et Chetwynd, dans le nord de la province, ce mois d'octobre a été le plus chaud depuis que des données à ce sujet sont compilées.

À Kamloops, par exemple, la température moyenne enregistrée au cours du mois dernier a été de 11,9 °C , contre 8,5 °C en moyenne pour un mois d’octobre normal. Les premières données pour cette station météo remontent à 1890, et jamais de telles températures n’avaient été enregistrées.

Nous avons battu des records de chaleur chaque jour à travers la Colombie-Britannique ces dernières semaines. C’est sans surprise que des villes comme Vancouver font partie des endroits où il a fait particulièrement chaud, affirme Derek Lee, météorologue à Environnement Canada.

Selon le classement d’Environnement Canada, à Vancouver, le mois d’octobre de cette année arrive en deuxième position des mois d'octobre les plus chauds depuis 1896, soit 1,7 °C au-dessus de la moyenne.

D’autres records, notamment de sécheresse, sont aussi signalés par l’agence. Il n’y a jamais eu aussi peu de pluie à Penticton, à Prince George et à Williams Lake durant un mois d’octobre.

Après un début d’automne chaud et sec, Environnement Canada prévoit parallèlement plus de précipitations que la normale pour le sud de la Colombie-Britannique d’ici la fin de l’année.

Des bulletins météo spéciaux ont d’ailleurs été publiés mercredi pour la région de Vancouver, la vallée du Fraser, la baie Howe, la côte Sunshine et l’est de l’île de Vancouver, dont le Grand Victoria. De la pluie forte et des vents forts devraient commencer jeudi soir. Jusqu'à 70 mm de pluie sont attendus.

On prévoit également de la neige dans plusieurs régions du centre et du nord-est de la province, notamment à Williams Lake, à Prince George et à Fort St. James.

Avec des informations de Priya Bhat