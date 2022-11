Crise au PLQ : Frédéric Beauchemin et Madwa-Nika Cadet appuient Anglade

Le point de presse devait servir à parler des inquiétudes du Parti libéral du Québec (PLQ) à propos de la gestion économique du gouvernement Legault, mais l'exercice s'est immédiatement transformé en période de questions concernant la crise dans laquelle se trouve plongée la cheffe Dominique Anglade. Celle-ci peut cependant compter sur l'appui des députés Frédéric Beauchemin et Madwa-Nika Cadet, ont assuré les principaux intéressés.

C'est sûr que ce n'est pas une situation qui est agréable , a d'emblée reconnu M. Beauchemin, qui occupe notamment le poste de porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances.

Nous aurions aimé que cela se passe autrement , a renchéri sa collègue, qui s'occupe des dossiers liés à l'emploi, entre autres responsabilités.

Les deux députés, nouvellement élus lors des élections générales du 3 octobre dernier, ont également mentionné à plusieurs reprises, devant l'insistance des journalistes, qu'ils estimaient que le dossier impliquant la députée de Vaudreuil Marie-Claude Nichols était clos , et qu'ils souhaitent aller de l'avant en fonction des priorités des Québécois .

Mme Nichols a été expulsée du caucus du PLQ la semaine dernière, après avoir refusé certaines responsabilités au sein du parti. Par la suite, la cheffe Dominique Anglade a fait marche arrière et proposé à cette dernière de réintégrer les banquettes libérales, ce que Mme Nichols a refusé, tout en s'en prenant à Mme Anglade, en qui elle affirme ne plus avoir entièrement confiance.

Toujours au dire des députés Beauchemin et Cadet, le caucus libéral est uni .

Les deux élus n'ont pas non plus voulu se prononcer sur les rumeurs qui font état d'un vote de confiance devancé pour Mme Anglade, face à une grogne importante. Le président des jeunes libéraux du Québec, Gabriel Bourret, a indiqué il y a deux jours qu'il souhaitait demeurer neutre quant à l'avenir de la cheffe du parti.

Un épisode d'Occupation double!

Mercredi toujours, la cheffe Dominique Anglade a obtenu l'appui sans équivoque du député David Birnbaum.

Interrogé à l'extérieur de l'Assemblée nationale, à Québec, celui-ci a dit être très attristé par la situation.

Je me trouve devant un épisode d'Occupation double! La cheffe a fait une campagne courageuse, dans des circonstances assez difficiles... Quand il y a un remaniement de cabinet fantôme ou d'un conseil des ministres, le ou la chef désigne [des élus] à des postes, cela se discute, et on accepte notre tâche , a-t-il déclaré.

L'élu libéral juge par ailleurs que Mme Nichols est allée trop loin.

Est-ce que la cheffe que j'appuie aurait pu agir différemment? Oui, c'est une évidence. Par contre, ma formation a un immense travail à faire. Ce n'est pas en changeant les sièges que le travail sera fait, a ajouté M. Birnbaum.

Ce dernier juge que Mme Anglade mérite l'opportunité de resserrer son leadership .