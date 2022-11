Deux municipalités du Nouveau-Brunswick misent sur la revitalisation de leur centre-ville

Les centres-villes des municipalités représentent souvent le cœur des communautés, là où l’action se passe. Si la pandémie a forcé de petites entreprises à fermer leurs portes sur ces rues principales et à laisser parfois des endroits inesthétiques, l’heure est à la revitalisation dans les centres-villes de deux municipalités du nord du Nouveau-Brunswick, soit à Bathurst et à Tracadie.

On voit et on entend beaucoup de mouvement! , dit Katherine Lanteigne, directrice du comité de revitalisation du centre-ville de Bathurst en parlant du dynamisme entourant ce quartier de la ville, surtout depuis les derniers mois.

Katherine Lanteigne, directrice du comité de revitalisation du centre-ville de Bathurst Photo : Gracieuseté - Katherine Lanteigne

Une importante subvention d’environ 86 000 $ a été octroyée par le gouvernement fédéral pour revitaliser le centre-ville de Bathurst et cet investissement tombe à point.

C’est là où il y a beaucoup d’entreprises locales, des petites et moyennes d’entreprises appartenues par des gens de la région, c’est un endroit où est-ce qu’on veut placer beaucoup d’efforts pour justement revitaliser, mais attirer les gens aussi au centre-ville , dit Katherine Lanteigne.

Les fonds investis serviront entre autres à développer un site internet, une carte interactive, des scènes de rues où les artistes pourront performer, des projets d’art public et des investissements qui permettront de prolonger la saison des terrasses.

Se remettre de la pandémie

À Tracadie, le président de la chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila, Jocelyn Larocque, voit aussi un regain envers l’intérêt des entrepreneurs pour le centre-ville.

Il semble y avoir un élan de renouveau, on a de nouveaux commerces qui se sont installés au centre-ville, ensemble, on voit du positif , dit-il.

L'entrée de la marina à Tracadie. Photo : Radio-Canada

Jocelyn Larocque admet toutefois que la pandémie a été dure pour certaines petites entreprises qui ont dû fermer leurs portes.

Ainsi, des citoyens s’inquiètent de l’état d’une certaine partie du centre-ville, jugée inesthétique selon eux.

Il y a une portion où on semble soulever des questions, dans l’ancienne partie du centre-ville , explique-t-il.

Il ajoute que cette section représente environ 200 mètres sur une distance d’un kilomètre et demi que fait le centre-ville. Selon lui, le promoteur connaît des ralentissements dans les démarches causés par la pandémie ainsi que pour des raisons personnelles.

Mais j’ai su dans mes démarches que la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne va effectuer des interventions à ce sujet-là afin de minimiser l’impact visuel négatif , soutient-il.

Jocelyn Larocque soutient qu’il n’est pas inquiet outre mesure, mais que des mesures devront être prises.

Acheter et vivre au centre-ville

La directrice du comité de revitalisation du centre-ville de Bathurst affirme que plus de gens désirent encourager les entreprises locales au centre-ville, depuis la pandémie.

On s'aperçoit qu’il y a un renouvellement, les gens veulent se retrouver au centre-ville, il y a beaucoup de demandes , dit-elle.

Elle souligne que cette demande se traduit aussi par l’intérêt grandissant envers des logements au centre-ville, surtout par de jeunes adultes ou des baby-boomers qui veulent se retrouver au cœur de l’action .

Je le ressens beaucoup à Bathurst, avec beaucoup de gens qui veulent déménager au centre-ville, c'est juste qu’on n’a plus d’espace en terme de logement!

Ce qui représente bien évidemment un autre défi pour ce centre-ville, mais des rumeurs de développement en ce sens circulent, ajoute Katherine Lanteigne.

Avec les informations de l’émission La matinale