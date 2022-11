La raffinerie de Come By Chance veut attirer un producteur d’hydrogène vert

Les dirigeants de l’entreprise Braya Renewable Fuels à Terre-Neuve-et-Labrador croient que cette dernière peut devenir le principal producteur d’hydrogène vert au Canada et ils cherchent un partenaire pour atteindre ce but.

Nous avons hâte à un projet qui donnera non seulement de l’hydrogène à faible coût, mais aussi l’occasion de créer un partenariat et quelque chose particulièrement pour la communauté , a déclaré le PDG de Braya, Frank Almaraz, lors d’une entrevue accordée de son bureau à Dallas, aux États-Unis.

Frank Almaraz, PDG de l'entreprise Braya Renewable Fuels. Photo : Braya Renewable Fuels

L’entreprise poursuit son projet de conversion de l’ancienne raffinerie de pétrole de Come By Chance pour produire l’an prochain des biocarburants à l’aide d’huiles végétales usées et de gras animal.

Ces carburants seront chimiquement identiques à ceux produits à partir du pétrole, mais ils entraîneront une empreinte écologique plus faible. Le processus va exiger de grandes quantités d’hydrogène, jusqu’à 35 000 tonnes métriques par année, estime M. Almaraz.

Le projet comprendrait un parc éolien

Braya dispose déjà d’hydrogène gris produit à partir de butane, ce qui génère des gaz à effet de serre. Afin de réduire encore plus ses émissions et de plaire à des clients qui se soucient de l’environnement, Braya veut utiliser de l’hydrogène vert, c’est-à-dire qui est produit à l’aide d’énergie renouvelable, par exemple l’énergie éolienne.

C’est pourquoi l’entreprise a lancé un appel de propositions à l’intention d’entreprises qui voudraient réaliser un projet d’hydrogène vert à proximité de la raffinerie.

Terre-Neuve-et-Labrador a levé au printemps dernier son moratoire sur les nouveaux projets éoliens. Le gouvernement a annoncé au début d’octobre qu’il avait reçu 31 propositions de projets éoliens terrestres. Un appel de propositions pour l’utilisation de terres de la Couronne doit être lancé le 15 décembre.

Braya s’informe rapidement à ce sujet, souligne M. Almaraz.

Braya prévoit une forte demande à l’étranger pour l’hydrogène vert au cours des prochaines années. Elle fait aussi valoir la disponibilité d’eau douce et d'infrastructures portuaires, entre autres, pour attirer des partenaires potentiels.

L’entreprise offre jusqu’à 80 acres du terrain de la raffinerie où une usine de production d’hydrogène et d'ammoniac pourrait être construite. Elle sélectionnerait préférablement une proposition qui comprend la construction d’un parc éolien, ce qui nécessiterait l'accès à des terres de la Couronne, indique M. Almaraz.

Braya compte desservir les industries du transport et de l’aviation avec ses futurs biocarburants. Son appel de propositions se termine le 19 décembre.