Prix du Québec : Michel Rabagliati et Charles Richard-Hamelin récompensés

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, et celui de la Culture, Mathieu Lacombe, ont annoncé mercredi les noms des lauréats et lauréates des Prix du Québec de 2022, la plus haute distinction décernée par le gouvernement québécois en culture et en science. Le bédéiste Michel Rabagliati, le pianiste Charles Richard-Hamelin et le journaliste Alain Saulnier en font partie.

Une cérémonie de remise de prix se tiendra le 30 novembre prochain au Palais Montcalm, à Québec.

Michel Rabagliati est honoré pour avoir contribué de manière magistrale au renouveau de la bande dessinée québécoise et à son essor , peut-on lire dans un communiqué, notamment avec sa série Paul.

Charles-Richard Hamelin, qui, à 33 ans, est déjà un pianiste chevronné à l’échelle internationale, devient le plus jeune lauréat de l’histoire des Prix du Québec culturels.

Journaliste, auteur et ancien directeur général de l’information à Radio-Canada, Alain Saulnier est primé notamment pour son grand travail de promotion du journalisme d’enquête et de l’information internationale. Il a publié cette année Les barbares numériques sur l'omniprésence des géants américains du numérique au Canada.

Tous les lauréats et lauréates des prix culturels Mireille Dansereau, prix Albert-Tessier – Cinéma

Michel Rabagliati, prix Athanase-David – Littérature

Madeleine Careau, prix Denise-Filiatrault – Arts de la scène

Charles Richard-Hamelin, prix Denise-Pelletier – Arts d’interprétation

Alain Fournier, prix Ernest-Cormier – Aménagement du territoire, architecture et design

Louis Mercier, prix Georges-Émile-Lapalme – Langue française

Lucie K. Morisset, prix Gérard-Morisset – Patrimoine

Alain Saulnier, prix Guy-Mauffette – Radio, télévision, presse écrite et médias numériques

Barbara Steinman, prix Paul-Émile-Borduas – Arts visuels, métiers d’art et arts numériques

Les Prix du Québec soulignent la carrière de personnes qui se sont illustrées dans leur domaine d’activité, repoussent les limites de la connaissance et participent au rayonnement du Québec à l’international , selon le site web de l’organisation.

Ils prennent leur origine dans une loi proposée par le politicien Athanase David, parrain de la culture au Québec, et adoptée en 1922. En est découlé le premier des Concours littéraires et scientifiques, dont on célèbre le centenaire et qui sont devenus les Prix du Québec d’aujourd’hui.

Les lauréats et lauréates de ces distinctions reçoivent une bourse non imposable de 30 000 $, une médaille en argent, une épinglette en argent et un parchemin calligraphié signé par le premier ministre du Québec.