Ouverture progressive annoncée du Centre régional de radio-oncologie

Le but du Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) est d’offrir des traitements de radiothérapie à la population de la région et du Nord-du-Québec.

Des usagers pourront éventuellement éviter de se déplacer dans de grands centres comme Montréal et Gatineau pour recevoir leurs traitements.

Les premiers traitements de radiothérapie au Centre régional de radio-oncologie étaient initialement prévus au début de l’année 2022.

De nombreux reports ont alors été annoncés en raison du manque de technologues spécialisés.

Des traitements de chimiothérapie sont toutefois donnés dans le Centre de radio-oncologie depuis le mois de février.

Des usagers reçoivent des traitements de chimiothérapie depuis le 21 février. (archives) Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Le Centre et l'hébergement

Le CISSS l’Abitibi-Témiscamingue et la Fondation santé de Rouyn-Noranda procéderont à l’inauguration du Centre le 14 novembre. Le CISSS-AT prévoit fournir davantage d’informations sur l’offre de service à ce moment.

La Fondation santé Rouyn-Noranda poursuit ses efforts pour offrir de l’hébergement aux personnes qui reçoivent des traitements de radiothérapie au Centre régional de radio-oncologie.

Les usagers de l’Abitibi-Témiscamingue incluant les citoyens de la MRC de Rouyn-Noranda et du Nord-du-Québec pourront bénéficier du service.

L'équipe du Vidéojournal Abitibi-Témiscamingue avait pu visiter les locaux au début du mois d'avril.