Les urgences moins engorgées au Bas-Saint-Laurent que dans les grands centres du Québec

Alors que bien des urgences de la province approchent le point de rupture , celles du Bas-Saint-Laurent sont dans une situation moins critique, d'après le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

Alors que les chefs d’urgence du Québec lancent un nouveau cri du cœur, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dévoilé mardi trois mesures visant à désengorger les hôpitaux, une semaine après avoir annoncé la mise en place d’une cellule de crise pour s’attaquer au problème.

Selon le président-directeur général (PDG) adjoint du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Jean-Christophe Carvalho, le guichet d’accès à la première ligne permet un tri qui fluidifie les urgences de la région. Ça nous donne la possibilité de référer des patients qui normalement auraient été à l’urgence , mentionne-t-il.

Il concède cependant que la situation s’est dégradée dans la dernière année.

Nos urgences ont une légère détérioration par rapport à ce qu’on faisait normalement en termes d’achalandage, de congestion à l’urgence, de durée moyenne sur civière à l’urgence […] , explique le PDG adjoint du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Ça arrive à un niveau moins intense dans notre région, mais parfois la pression arrive sur des équipes plus petites , précise-t-il.

Le président-directeur général adjoint du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Jean-Christophe Carvalho (archives) Photo : Radio-Canada / Francois Gagnon

« La porte d’entrée, par défaut dans l’hôpital, ce sont les urgences. Elles sont toujours ouvertes. » — Une citation de Jean-Christophe Carvalho, PDG adjoint du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Aux urgences, il y a beaucoup de virus respiratoires ces temps-ci , remarque la présidente de l’Association des médecins omnipraticiens du Bas-Saint-Laurent, Dre Josée Bouchard. Il y a beaucoup de consultations au niveau ambulatoire, mais ce sont des patients qui n’ont pas besoin d’être couchés.

En entrevue à l’émission Info-Réveil, elle affirme que le nombre de consultations à l’urgence semble tout de même stable dans la région. Dre Bouchard conseille néanmoins aux patients de limiter les visites à l’urgence dans les prochains mois en priorisant plutôt une consultation avec un médecin de famille, dans une clinique sans rendez-vous ou en s’inscrivant au guichet d’accès à la première ligne.

« Pour la grippe ou le rhume, on recommande l’autosoin et d’aller à l’urgence en dernier recours. » — Une citation de Dre Josée Bouchard, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens du Bas-Saint-Laurent

Jean-Christophe Carvalho et Josée Bouchard ajoutent que le principal défi du réseau de santé bas-laurentien demeure les ruptures de service et l’accessibilité aux soins obstétriques.

Pendant les neuf premiers mois de 2022, il y a eu 52 ruptures de services dans les établissements de santé de la région.

La majorité de ces interruptions sont survenues dans les services d’obstétrique. Cette situation a forcé des dizaines de femmes enceintes à parcourir parfois plus de cent kilomètres pour aller accoucher dans une autre ville.

Il y a moins de couvertures médiatiques là-dessus , explique Dre Bouchard. En région, le problème c’est les ruptures de service. C’est problématique pour nos patients. Il y a de plus en plus de ruptures de service. Les gens doivent se déplacer vers les plus grands centres pour avoir du service , déplore la présidence de l’Association des médecins omnipraticiens du Bas-Saint-Laurent.

