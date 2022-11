Des fuites policières alimentaient le convoi des camionneurs, soutient leur avocat

Dans le résumé de sa rencontre avec les procureurs de la Commission d'enquête sur l'état d'urgence qui a précédé sa comparution mercredi matin, Me Keith Wilson explique que beaucoup de ces ex-militaires étaient connectés et fournissaient des renseignements aux leaders du rassemblement.

Ces anciens membres des FAC étaient basés à l'hôtel Swiss, où l'on avait établi une structure de commandement à laquelle participaient également des gens ayant déjà travaillé dans la police et dans le Service canadien du renseignement de sécurité ( SCRS ), dit-il.

Ils avaient des radios, des cartes et des photos aériennes, décrit Me Wilson. Ils coordonnaient la distribution du carburant, le ramassage des déchets, la gestion de la zone occupée, et s'occupaient des manifestants problématiques.

La police, à un moment donné, a compris ce qui se passait et a fini par lancer de fausses opérations pour tenter de découvrir d'où provenaient les fuites, apprend-on dans le compte rendu de l'entrevue de l'avocat.

Le gouvernement Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février 2022 pour mettre fin à un rassemblement réunissant des camionneurs et d’autres manifestants opposés aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, qui ont paralysé le centre-ville d’Ottawa du samedi 29 janvier au dimanche 20 février. Cette loi – adoptée en 1988 pour succéder à la Loi sur les mesures de guerre – prévoit notamment qu’une enquête publique doit a fortiori se pencher sur les circonstances ayant mené les autorités à prendre une telle décision.

La Commission aura entendu d’ici la fin de la semaine une douzaine de témoins ayant pris part à l’occupation du centre-ville d’Ottawa, dont le vétéran Jeremy MacKenzie, qui devrait comparaître par vidéoconférence, étant actuellement détenu dans une prison de la Saskatchewan.

Mardi, trois leaders du mouvement de protestation, soit Chris Barber, Steeve L’Artiss Charland et Brigitte Belton, ont présenté leurs récits des événements au juge Paul Rouleau, évoquant entre autres des « luttes de pouvoir » parmi les organisateurs du rassemblement.

Ces témoignages font suite à celui livré vendredi et lundi par l’ex-chef de police d’Ottawa Peter Sloly, qui a notamment mis en lumière les tensions qui ont émergé pendant la crise entre lui et ses adjoints de l'époque, Patricia Ferguson et Steven Bell, au sujet par exemple du recours à la firme de gestion de crise Navigator.

À terme, 70 personnes auront comparu devant la Commission, dont Justin Trudeau et sept ministres, des représentants du SCRS ainsi que la commissaire de la GRC , Brenda Lucki. Quelque 25 témoins ont déjà été entendus, dont de nombreux policiers, ainsi que des élus locaux, comme l’ex-maire d’Ottawa Jim Watson.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a aussi reçu une assignation à comparaître, mais il refuse de s’y conformer. Depuis, un juge a accepté d’examiner sa demande. M. Ford estime que l’affaire relève uniquement du fédéral et que sa comparution lui causerait un « tort irréparable », ce que réfute le commissaire Rouleau.