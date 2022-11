L’urgence au IWK est encore très occupée à cause de virus respiratoires

Le Dr Andrew Lynk estime qu'habituellement entre 100 à 120 enfants visitent chaque jour le service des urgences, mais présentement ils sont entre 140 à 150 à le faire.

Probablement, 1 famille sur 12 part parce que les temps d'attente sont très longs , admet-il.

Il précise que très peu de ces jeunes patients au cours des huit derniers mois ont été admis pour la COVID-19.

En ce moment, nous sommes très occupés à admettre des enfants souffrant d'infections respiratoires provoquant de l'asthme, du croup ou une bronchiolite , dit-il.

Il constate que beaucoup des cas sont des rhinovirus ou des virus respiratoires syncytiaux ( VRS ) chez les très jeunes enfants.

Le VRS infecte les poumons et les voies respiratoires. Il peut entraîner une infection grave chez certaines personnes, y compris les bébés de moins de deux ans et les adultes plus âgés .

Mais pour la plupart des gens, le VRS entraîne des symptômes semblables à ceux du rhume tels que l'écoulement nasal, la toux et la fièvre. Il s'agit de la cause la plus fréquente de maladie des voies respiratoires inférieures chez les jeunes enfants dans le monde et le virus entraîne généralement des éclosions au Canada de la fin de l'automne au début du printemps.

Vaccination contre la grippe recommandée

C'est la principale infection actuellement à travers le Canada qui fait que diverses salles d'urgence et hôpitaux pédiatriques à travers le Canada sont vraiment pleins et très occupés. , explique le Dr Lynk.

La rentrée scolaire amène son lot de transmission de virus, rappelle le chef de la pédiatrie à l'hôpital mère-enfant IWK , à Halifax. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Il dit que la rentrée scolaire à l'automne apporte toujours des infections virales, mais il ajoute que les mesures pandémiques ont aussi retardé l'infection chez certains enfants.

Beaucoup d'enfants qui avaient un et deux ans au cours des deux dernières années ne l'ont pas encore eu, donc il n'y a pas que les enfants d'un an qui sont malades, mais aussi des enfants de deux et enfants de trois ans, parce qu'ils n'ont jamais croisé le virus avant.

Il s'attend à ce que les cas de grippe augmentent également au cours des prochains mois.

Il exhorte donc les gens à aider à réduire le fardeau en se faisant vacciner contre la grippe et en faisant vacciner leurs enfants, en particulier ceux de moins de cinq ans.

Avec les informations d'Adrien Blanc