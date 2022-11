Un adolescent arrêté après avoir proféré des menaces avec une arme factice

Alors qu’il conduisait une camionnette, il aurait braqué une fausse arme à feu vers des gens en proférant des menaces. Selon le Service de police de Saguenay, l’adolescent portait une cagoule au moment des faits.

Les gens qu’il aurait menacés ont craint pour leur sécurité et ont rapidement contacté les services policiers. Des patrouilleurs ont retrouvé la camionnette et ont procédé à l’arrestation du suspect, non sans prendre les choses au sérieux. Ils ont traité cette affaire comme si le jeune était armé et dangereux.

Finalement, les policiers ont trouvé dans le véhicule une réplique de pistolet de type air soft et une cagoule.

L’adolescent aurait minimisé ses actes au moment de l’arrestation. Il a été amené au quartier général de la police pour y être interrogé par deux enquêteurs du Bureau des enquêtes criminelles. Ses parents ont été appelés sur place.

Le suspect a finalement été relâché, mais il doit respecter certaines conditions.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales va analyser le dossier. Des accusations pourraient être portées dans cette affaire.