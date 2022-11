Une mère réclame justice après la mort de son bébé

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails que certains lecteurs pourraient trouver bouleversants.

Tout ce que j’aurais voulu, c'est de pouvoir rentrer à la maison avec mon fils parce que j’ai fait tout ce que j’aurais dû faire pendant ma grossesse pour avoir un bébé sain , affirme la jeune femme de 32 ans, survivante d’un cancer du col de l'utérus.

Mais le petit Nathaniel est mort à l’hôpital quelques heures après être venu au monde parce que l'accouchement a pris trop longtemps , affirme sa mère.

Avec sa famille, elle supplie David Eby d’intervenir pour modifier la loi, parce qu’en tant que procureur général, celui-ci avait affirmé en faire une priorité en décembre 2020, dans le cadre du mandat actuel du gouvernement provincial.

Il a d’ailleurs réitéré cet engagement dans un courriel envoyé au mois de mai dernier à la mère d’Emilie Negahban, Catherine Barry, en réponse à l’un de ses nombreux appels à l’action.

L’histoire d’Emilie

Emilie Negahban a perdu les eaux le 2 février 2022.

Elle affirme que ce n’est que 30 heures après s’être présentée pour une première fois à l’Hôpital Lions Gate, à North Vancouver, que les poussées ont pu commencer. Elle raconte avoir dû retourner chez elle à deux reprises, car son col de l’utérus n’était pas assez dilaté.

Au bout de plus de trois heures de poussées, le bébé ne sortait toujours pas. Dès le début, je leur ai dit que je n’avais pas de problème à faire une césarienne, explique Mme Neghaban [...] Mais le docteur a dit "non, on va essayer ça naturellement" .

L’équipe a alors tenté la ventouse obstétricale, un instrument qui s’applique sur la tête du bébé pour l’aider à sortir, mais il n’a pas donné plus de résultats, après trois tentatives. C’est à ce moment qu’Emilie Negahban a été envoyée en salle d’opération pour une césarienne.

« Il était tellement coincé [...] qu’ils ont dû pousser très fort sur sa tête. Quand ils l’ont tiré, il ne pleurait pas, il était tout bleu. » — Une citation de Emilie Negahban, mère de Nathaniel

Nathaniel a dû par la suite être transporté à l'unité de soins intensifs néonatals de l’Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique parce qu’il n’arrivait pas à respirer de lui-même. Les médecins n’ont toutefois rien pu faire pour le sauver et il est mort dans les bras de sa mère.

Emilie Negahban et son conjoint, Robin Addison, tiennent leur petit Nathaniel dans les bras à l'Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique. Photo : Emilie Negahban

Un accouchement traumatique

Selon Emilie Negahban, l’autopsie indique que Nathaniel a perdu la vie à la suite d’un accouchement traumatique, lors duquel il a souffert d’asphyxie et d’une fracture du crâne. Elle ajoute que le rapport dit que l’enfant était autrement en bonne santé.

Elle précise avoir pris connaissance de ces résultats au mois de juillet par l’intermédiaire d’un médecin, mais n’avoir jamais reçu le rapport d’autopsie.

Une enquête demeure ouverte

Le Service des coroners de la Colombie-Britannique n’a pas été en mesure d’en fournir une copie à CBC /Radio-Canada, précisant que ces informations médicales sont confidentielles.

Un porte-parole mentionne qu’une enquête sur ce décès demeure ouverte .

De son côté, la régie de la santé Vancouver Coastal Health (VCH) écrit dans un courriel qu' un examen approfondi de la qualité des soins a été effectué [avec pour objectif] d'identifier les problèmes du système qui pourraient être améliorés . Elle a cependant refusé d’en partager les détails avec CBC /Radio-Canada.

Des vies jugées sans valeur

Emilie Negahban souhaite qu’une situation comme celle qu’elle a vécue ne se reproduise plus. Mon but c’est que l'on change cette loi. [...] Vous ne pouvez pas traduire l’hôpital en justice parce que les enfants [ne valent rien] , déplore-t-elle.

En fait, la loi Family Compensation Act ne tient pas compte des pertes autres que celles résultant de dommages financiers, explique l’avocat de la firme DJJ Law à Vancouver, Azool Jaffer-Jeraj, qui est également membre de l’Association des juristes d'expression française de la Colombie-Britannique (AJEFCB). En gros, précise-t-il, la vie de personnes à charge financière, comme des enfants ou des parents retraités, est jugée sans valeur par le gouvernement de la Colombie-Britannique et les compagnies d’assurance.

« Le problème, c’est que notre législation remonte aux années 1800. Seuls la Colombie-Britannique et le Yukon ne l’ont pas mise à jour. » — Une citation de Azool Jaffer-Jeraj, avocat chez DJJ Law à Vancouver

D'après lui, cette loi doit être modernisée pour améliorer l’accès à la justice des familles, mais aussi, pour que des dommages-intérêts punitifs puissent être imposés aux responsables d’une mort injustifiée, car, c’est comme cela que les gens apprennent , estime-t-il.

Des membres de familles qui ont perdu un proche de façon jugée injustifiée se sont réunis au bureau de circonscription de David Eby, le 7 mai dernier, pour demander que soit modernisée la loi Family Compensation Act. Photo : Catherine Barry

Un projet de loi déjà prêt

Une organisation, la BC Wrongful Death Law Reform Society, milite pour l’atteinte de cet objectif depuis 25 ans et tente de sensibiliser le public sur cet enjeu en racontant les histoires de personnes ayant vécu une situation similaire à celle d’Emilie Negahban.

Selon son président, Michael-James Pennie, une loi appropriée accorderait une valeur égale à toute vie humaine et prendrait en considération la privation d'amour, de soutien et de compagnie ressentie lorsqu’une famille perd un de ses membres de façon injustifiée.

L’organisation a rencontré David Eby en 2019 et, en 2021, elle a préparé une ébauche de projet de loi, intitulée Wrongful Death Accountability Act, un progrès majeur par rapport au système actuel , après avoir consulté d’autres législations au Canada.

Elle invite le gouvernement de la Colombie-Britannique à l’examiner et à le présenter.

Dans une déclaration, le ministère du nouveau procureur général, Murray Rankin, maintient que son objectif est de régler cette question dans le cadre du mandat du gouvernement actuel. Il précise toutefois qu’il y a un certain nombre d'étapes à franchir pour y arriver.

Nous serions heureux de rencontrer à nouveau la [BC Wrongful Death Law Reform Society] dans le cadre de notre processus d'engagement des intervenants , est-il également écrit dans la déclaration.

David Eby n’a pas répondu aux demandes de commentaires de CBC /Radio-Canada.

Les prochaines élections provinciales sont prévues pour 2024 en Colombie-Britannique.