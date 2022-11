Des registres pour décider de l’avenir de la location à court terme dans Magog

Rappelons qu’un processus de modification réglementaire est en cours à Magog. Ce changement vise surtout à maintenir le statu quo. En raison d’un changement de loi provinciale, les Québécois auront en effet le droit de louer leur résidence principale pendant moins de 31 jours dès le mois de mars 2023. Les villes peuvent cependant encadrer ce changement. Magog souhaite ainsi modifier sa réglementation pour que la location à court terme reste interdite où elle l’est déjà.

Dans le même ordre d’idée, la location de moins de 31 jours continuera à être autorisée dans les endroits où il est déjà possible de louer sa résidence principale.

« Pourquoi la municipalité, la Ville, le conseil ont décidé de freiner les hébergements touristiques en résidence principale, c’est vraiment pour réduire le risque de nuisances auprès du voisinage immédiat, car souvent, on se retrouve dans des quartiers résidentiels, et si notre voisin, chaque fin de semaine, une fin de semaine par année, ou deux semaines par année quitte, ça peut créer certaines nuisances, donc on voulait circonscrire ce type d’hébergement là dans les lieux où la location est déjà permise. » — Une citation de Mélissa Charbonneau, urbaniste pour la Ville de Magog

Les citoyens pourront signer un registre à l’Hôtel de Ville pour demander de lever l’interdiction entourant la location à court terme dans leur secteur entre le 9 et le 12 janvier, selon la zone visée. Un nombre précis de signatures sera requis dans chaque zone pour aller en référendum ou pour que la Ville retire le règlement. Ce retrait autoriserait les personnes vivant dans le secteur concerné à effectuer de la location touristique à court terme dans leur résidence principale.

Si vous souhaitez avoir de la location à court terme dans votre zone, chez vous et dans les résidences de votre secteur, vous pourrez venir signer un registre. Si au contraire, vous êtes d’avis qu’il ne devrait pas y avoir d’hébergement touristique dans les résidences principales dans votre zone, vous n’avez rien à faire, car si le nombre de signatures n’est pas suffisant, le règlement va être adopté officiellement et l’hébergement touristique dans les résidences principales ne sera pas autorisé , explique la greffière adjointe de Magog, Marie-Pierre Gauthier.

« Dans ce cas-là, on fait des modifications pour conserver le statu quo à Magog. » — Une citation de Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

La nouvelle réglementation devrait entrer en vigueur au début du mois de mars 2023.

Un sujet qui ne fait pas l’unanimité

Plusieurs citoyens se sont prononcés pendant la soirée quant à leur opinion sur l’hébergement de type Airbnb. Certains d’entre eux ont félicité le conseil municipal de mettre un frein à la location à court terme.

Robert Ranger, un résident, se dit notamment satisfait du maintien du statu quo et n’a pas l’intention de signer le registre. J’ai eu des condos à Laval, on a eu des troubles avec ça. Je demeure à Southière. On a eu des voisins, heureusement, loin de moi, mais c’était l’enfer, vraiment pas le fun. Le propriétaire a dû faire réparer sa maison et l’a vendue. Ce n’est pas toujours rose. Je suis pour la modération : je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, mais avec modération, et pas n’importe où , souligne-t-il.

D’autres partis ont plutôt plaidé pour des règlements plus souples en offrant diverses solutions, dont l’autorégulation citoyenne. Sacha de Santis, un courtier immobilier de Magog, faisait partie des personnes présentes pour demander au conseil municipal de repenser son interdiction.

Un acheteur sur trois qui nous contacte en ce moment a l’intention de louer sa résidence principale , souligne-t-il.

Ça affecte le bassin d’acheteurs beaucoup, car des gens viennent nous voir [...] pour investir à Magog et venir acheter une propriété et peut-être la louer de temps en temps pour arrondir les fins de mois, parce qu’on sait que les hypothèques ont monté et ce n’est pas facile pour tout le monde. Si on vient canceller ça, ça va peut-être canceller plusieurs acheteurs qui vont peut-être aller ailleurs. C’est un peu malheureux pour notre petite région , ajoute-t-il, en mentionnant que l’offre de location touristique dans la région ne répond présentement pas à la demande des visiteurs.

Une carte interactive montrant les zones concernées par la nouvelle réglementation de Magog est disponible sur le site web de la Ville, au https://www.ville.magog.qc.ca/informations-services/hebergement-touristique/  (Nouvelle fenêtre) .