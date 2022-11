La directrice de la santé publique à la tête d’une commission d’étude sur le logement à Sherbrooke

Le conseil municipal a aussi procédé à la nomination des deux commissaires qui dirigeront les travaux. Il s’agit de la directrice de la santé publique de l’Estrie, Isabelle Samson et d’un retraité du milieu du logement social, Jacques Côté.

L’objectif de la commission c’est d’avoir un processus neutre, indépendant, d’où l’idée d’embaucher une coordination externe pour assurer cette neutralité , a expliqué la chargée de projets spéciaux à la Ville de Sherbrooke, Évelyne Lemaire, lors du comité plénier public.

Les commissaires auront notamment pour mandat d’organiser des consultations avec les parties prenantes et devront livrer leur rapport d’ici juin 2023. Rapport qui dressera un portrait de la situation et proposera des recommandations à la municipalité.

L’implication du milieu académique réclamée

Plusieurs conseillers municipaux ont émis des réserves sur la composition de la commission. Ils auraient notamment souhaité que des représentants du milieu universitaire soient nommés commissaires.

Je suis très déçu de constater que les personnes du milieu de l’éducation postsecondaire sont complètement absentes de la commission alors qu’une très grande partie de la crise du logement touche spécifiquement les étudiants , a mentionné le conseiller municipal Paul Gingues.

L’absence du secteur privé a aussi été décriée.

« Il y a un biais [concernant la composition de la commission] vers le communautaire alors que quand on regarde les statistiques, le logement ça se construit principalement par le privé. » — Une citation de Hélène Dauphinais, conseillère municipale.

Les fonctionnaires et certains conseillers municipaux ont plutôt défendu le choix de procéder à une nomination d’un nombre restreint de commissaires. Dans le principe d’une commission, on ne peut pas être juge et partie à la fois, a déclaré le conseiller Raïs Kibonge. On va avoir des commissaires qui vont servir de juge et les parties vont pouvoir venir exprimer leurs intérêts.

« Sinon, on se retrouverait avec une commission avec 15 commissaires, ça ne marcherait pas. » — Une citation de Raïs Kibonge, conseiller municipal

Il a été mentionné à maintes reprises lors du comité plénier public que les commissaires consulteront les représentants de plusieurs milieux.

Une démarche pertinente, selon la mairesse

Hélène Dauphinais s’est aussi questionnée sur la pertinence d’une nouvelle structure. Les problèmes, on les connaît déjà , a-t-elle mentionné.

« C’est vraiment une démarche spécifique à un enjeu, pour répondre à une priorité puis à une situation de crise. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

La mairesse Évelyne Beaudin a quant à elle défendu vivement la démarche. On trouvait que c’était vraiment pertinent et c’était aussi une demande du milieu , a-t-elle souligné.

Plusieurs élus ont inscrit leur dissidence lors du vote qui a mené à la création de la commission.