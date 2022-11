Les premiers pas officiels de Scott Gillingham en tant que maire de Winnipeg

Sous le son de la cornemuse, les élus qui forment le nouveau conseil sont arrivés dans la salle du conseil municipal.

C’est une soirée enthousiasmante pour nous tous, la soirée d'un nouveau commencement , a lancé le maire Gillingham d'entrée de jeu.

L'aîné autochtone Norman Meade a offert la bénédiction à chacun des nouveaux élus.

Au cours d'une cérémonie, qui a duré une heure, le maire et les 15 conseillers municipaux ont prêté serment, promettant d’exercer leurs fonctions dans le respect du Code d'éthique et de déontologie des élus.

Le nouveau maire a reçu les chaînes de fonction de la Ville de Winnipeg.

Douze des 15 conseillers municipaux du dernier mandat sont de retour à la table du conseil.

Scott Gillingham, quant à lui, prend le fauteuil de Brian Bowman qui n'a pas sollicité de troisième mandat lors de l'élection municipale du 26 octobre.

Le maire et les 15 conseillers municipaux ont prêté serment, promettant d’exercer leurs fonctions dans le respect du Code d'éthique et de déontologie des élus. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Dans son discours, le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, a remercié son prédécesseur pour l'héritage qu'il laisse dans la ville.

Il a aussi voulu être rassembleur.

Dans cette place qui est notre maison, il ne peut y avoir qu'une équipe Winnipeg , a-t-il dit, faisant référence à une citation de son plus proche adversaire Glen Murray, dans son discours de défaite.

Si Winnipeg veut atteindre son plein potentiel, et nous pouvons le faire, nous devons être un peu plus optimistes, un peu plus forts et faire entendre notre voix un peu plus fort que les autres. Pour atteindre notre potentiel, on le fera avec la force du plus grand nombre en étant uni.

« L’une des premières choses que je veux faire, c’est de rassembler les conseillers et d’établir un plan stratégique pour la Ville. » — Une citation de Scott Gillingham, maire de Winnipeg

La conseillère du quartier Old Kildonan, Devi Sharma, a à nouveau été élue par ses pairs pour occuper la présidence lors des réunions du conseil municipal. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Nomination du conseil exécutif attendue

Le nouveau maire a reçu les chaînes de fonction de la Ville de Winnipeg de la part de Marc Lemoine, greffier de la ville de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Scott Gillingham a précisé qu’il dévoilera prochainement les conseillers qui seront membres du comité exécutif de la Ville de Winnipeg.

Le comité exécutif est souvent qualifié de garde rapprochée du maire.

Lors de sa campagne électorale, Scott Gillingham a exprimé la volonté de restreindre les membres du comité exécutif pour améliorer l’équité et la transparence des services de la Ville.

Le conseiller de Saint-Vital, Brian Mayes. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Le conseiller de Saint-Vital Brian Mayes dit avoir hâte de commencer le travail et de connaître les membres du comité exécutif.

À la sortie de ce premier conseil, il admet que c’est un de mes amis, un de mes collègues, qui incarne un renouvellement ce soir.

Il n’a pas souhaité indiquer s'il était pressenti pour faire partie du prochain conseil exécutif du maire Gillingham.

Le nouveau maire de Winnipeg a toutefois annoncé lundi la composition de son personnel politique.