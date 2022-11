L’avenir est rose, mais l'Atlético d'Ottawa ne restera pas assis sur ses succès

Après avoir remporté le championnat de saison de la Première ligue canadienne de soccer (CPL) et avoir attiré près de 15 000 personnes en finale, l’Atlético Ottawa n’est pas rassasié. Malgré une défaite de 2 à 0 aux mains du Forge FC, dimanche, les joueurs ont un sentiment du devoir accompli après une saison qui en a surpris plus d’un.

Perdre une finale à domicile, ça fait mal, mais si on regarde la saison, on a fait quelque chose de vraiment vraiment spécial. On a fait un statement à la ligue , croit Zakaria Bahous, qui s’est imposé comme un incontournable cette saison à seulement 21 ans.

La fierté se ressent au sein de l’organisation. L’Atlético est passé d’une saison de seulement 6 victoires et du dernier rang de la CPL au tout premier rang avec 13 victoires cette année. Personne n’avait prédit un tel scénario.

Le milieu de terrain Zakaria Bahous a fait sa place avec l'Atlético Ottawa cette saison. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Nous avons perdu le dernier match, mais nous avons gagné tellement plus. Nous pouvons être fiers et heureux , dit le président de l’équipe, Fernando Lopez. Nous n’aurions pas pu rêver à ce scénario. Personne ne nous voyait gagner la ligue. Mais, plus encore, nous avons établi un record d’assistance dans la capitale et nous avons développé notre partenariat avec la communauté du soccer. Le futur est prometteur

Après des débuts chancelants dans la CPL , notamment en raison de la pandémie, l’Atlético avait promis de faire ses devoirs et de s’imposer comme une des organisations les plus sérieuses au pays. Les résultats ont suivi en attirant des joueurs comme Carl Howarth, Ollie Bassett et Ballou Tabla sur le terrain.

Le club a des intentions et un vrai projet. Il va grandir avec l’Atlético de Madrid derrière. C’est quelque chose de grand. Plusieurs bons joueurs sont venus, y compris moi, et ça a porté fruit. On n’a pas eu le résultat qu’on voulait en finale, mais c’était une excellente saison , affirme Ballou, qui est toujours sous contrat pour deux autres saisons avec Ottawa, mais convoité par d'autres clubs.

Ballou Tabla a encore une fois été un des plus imaginatifs du côté de l'Atlético Ottawa (archives). Photo : Matt Zambonin / Atlético Ottawa

Ballou pourrait bientôt faire ses bagages pour une ligue supérieure, mais il ne ferme pas non plus la porte à un retour dans la capitale.

« Le personnel est incroyable et ils traitent très bien les joueurs. Tu te sens à la maison. Je crois en ce projet. » — Une citation de Ballou Tabla

Les joueurs semblent avoir apprécié leur dernière saison sur plusieurs aspects, sur le terrain, mais aussi avec l’impact qu’a eu l’organisation dans la communauté.

On a toujours plus de plaisir quand on gagne, mais accueillir une finale avec 15 000 spectateurs c’est quelque chose de spécial , retient Carl Haworth, qui a connu la belle année du Fury en 2015.

Nous avons beaucoup appris sur Ottawa, les partisans et la culture de soccer ici. C’est incroyable de voir la croissance du sport en si peu de temps ici. On peut bâtir là-dessus pour la suite , ajoute l’attaquant recyclé en défenseur, qui espère que les partisans reviendront en masse à la Place TD l’an prochain.

Carl Haworth faisait partie du Fury d'Ottawa en 2015 lorsqu'il a remporté la demi-finale de la NASL. Photo : Matt Zambonin

Des changements à prévoir

L’organisation est toutefois consciente qu’elle ne pourra pas garder son style défensif basé sur la contre-attaque qui lui a permis d’avoir autant de succès la saison dernière.

On n’avait pas le plan d’avoir cette identité. Au début, on voulait avoir le ballon davantage. Mais, on a eu des résultats en l’essayant pendant quelques matchs. Quand on a réalisé que ça fonctionnait, c’était difficile de changer d’identité , explique le défenseur gatinois Maxim Tissot.

Le défenseur Maxim Tissot attend une passe pendant la finale de la CPL disputée devant 15 000 personnes à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Je ne crois pas qu’on est si loin de ça, mais quand on défend on est très bas et c’est dur de s’en sortir, de trouver des portes de sortie.

La finale dominée par le Forge FC a bien montré les limites d’une telle stratégie alors qu’Ottawa a été peu menaçant dans le dernier tiers.

« Il y aura de petits ajustements à faire, mais ce n’est pas mon travail de trouver comment. Je pense qu’on a l’intention d’avoir plus le ballon l’année prochaine. » — Une citation de Maxim Tissot, défenseur

Le travail de réflexion est déjà commencé pour trouver les changements à apporter sur cet aspect du jeu.

Nous avons des discussions avec Carlos Gonzalez pour lui fournir les outils dont il a besoin pour les différents styles de jeu qu’il veut appliquer. Nous devons fournir cette profondeur à l’entraîneur. Les fondations sont bien en place et nous avons une équipe qui lutte pendant 90 minutes et plus , affirme Fernando Lopez.

L'entraîneur de l'Atlético, Carlos Gonzalez, n'a pas l'air heureux pendant que son attaquant Malcom Shaw se fait ralentir par son adversaire. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Nous allons analyser à quel endroit nous voulons nous améliorer pour être plus compétitif. Il y a toujours de la place pour l'amélioration , ajoute le président, qui rappelle toutefois que l’entraîneur avait été embauché quelques semaines seulement avant la saison.

Les joueurs ne se plaindront certainement pas d’avoir de l’aide supplémentaire à certains postes clés.

Nous savions qu’en étant disciplinés défensivement et organisés, nous serions difficiles à battre. Ça nous a donné les bases sur lesquelles construire. La fondation est bien en place. Le coeur de l’équipe revient l'an prochain et avec quelques additions nous serons meilleurs et pourrons jouer un style de soccer plus divertissant , affirme Haworth.

En 2023, l'Atlético d'Ottawa voudra venger sa défaite de 2022 en finale (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

On ne pensait pas beaucoup à être beau cette année, ce n’était pas notre première inquiétude. Si on est capable de garder le ballon davantage dans le dernier tiers et d’y passer un bon moment à attaquer, ce sera beau à voir. Je veux aller attaquer, dominer. Mais, il faut gagner les trois points. C’est ce qui fait la différence sur une saison , croit Zakaria Bahous.

L’Atlético Ottawa se penchera aussi sur différentes façons d’offrir un meilleur environnement à ses membres. L’organisation songe à ramener les joueurs plus tôt dans la capitale pour le camp d’entraînement et voudrait aussi organiser un tournoi en Europe pour prolonger un peu leur saison, ce qui permettrait de garder la forme.

Le club veut également élargir sa base d’abonnés de saison et continuer de développer ses partenariats avec le soccer mineur.