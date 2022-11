Faudrait-il vendre l’Amphithéâtre Cogeco et le Colisée Vidéotron?

En entrevue à l’émission En direct, le conseiller ne veut pas être alarmiste, mais lorsqu’il regarde l’évolution de la situation économique, il se demande si la Ville est en mesure de demeurer prospère.

« Quand on regarde une entreprise qui ne va pas bien et qu’on veut faire de la rationalisation, je pense que les gens d’affaires rentrent puis ils mettent tout sur le bloc. On regarde c’est quoi les pertes, d’où elles viennent. Qu’est-ce qu’on est capable de se payer et qu’est-ce qui va être bon pour restructurer et redonner de la vie et de la finance à l’organisation? »