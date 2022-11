L’Opération Nez rouge de retour à la grandeur du Saguenay-Lac-Saint-Jean

L’organisme qui offre des raccompagnements à la maison aux personnes qui auraient pris un petit coup sera en activité à Alma, Dolbeau-Mistassini, Normandin, Roberval et Saguenay en plus de Chibougamau-Chapais du 25 novembre au 31 décembre.

Cette année, on vise un retour à la normale, peut-être pas une année aussi bonne que 2019 avant la pandémie, mais on vise d’être dans les moyennes des années 2015 à 2019. On vise de faire aux alentours de 1000 à 1500 raccompagnements puis d’aller chercher 400 à 600 bénévoles dans l’organisation pour l’édition 2022 , a exprimé en entrevue le coordonnateur pour Nez rouge au Saguenay, Patrick Lalande, lors de l’émission Place publique.

La région est privilégiée cette année, car le porte-parole pour la 39e campagne nationale est l’humoriste Mathieu Dufour, originaire de Jonquière. Il a d’ailleurs été bénévole dans le passé.

En 2020, il n’y avait eu aucun service offert, comme les rassemblements étaient alors interdits ou presque. L’an dernier, il avait été offert un temps seulement à Saguenay.

Ce n’est pas seulement dans le secteur de Saguenay qu’il est possible de s’inscrire, c’est aussi possible de le faire à Alma, à Roberval, à Normandin, à Dolbeau-Mistassini et Chibougamau-Chapais où les organisations sont de retour cette année pour les opérations Nez rouge un peu partout dans la région , a rappelé M. Lalande.