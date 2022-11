Une Albertaine remporte une médaille d’or en cuisine dans une compétition mondiale

Pour pouvoir connaître ce jour de gloire, la jeune Albertaine a dû travailler avec acharnement et faire preuve de patience et de sérénité. Les candidats en lice sont mis à rude épreuve à travers un certain nombre de défis difficiles à relever, comme tenir de la crème fouettée au-dessus de sa tête pour prouver qu'elle a été fouettée comme il faut.

Vous faites face à cinq juges que vous pouvez voir du coin de l'œil, puis vous sentez de la nervosité et vous commencez à trembler , confie la jeune médaillée d’or en entrevue.

Pour ne pas passer à côté du but à cause du stress, elle dit avoir choisi de rester calme, de respirer et de disposer la nourriture qu’elle a préparée dans l’assiette de façon à ce qu'elle ait l'air aussi bonne que possible .

Une bonne préparation en amont

Environ un mois avant la compétition, Korae Nottveit a reçu des informations sur les tâches qu'elle devait accomplir et sur les aliments qu'elle devait inclure dans ses plats finaux.

Elle a passé entre 8 heures et 10 heures dans la cuisine du restaurant où elle travaille actuellement, en Californie, pour se mettre dans les conditions du concours.

Son ancien instructeur culinaire à l’Institut de technologie du sud de l’Alberta (SAIT), Michael Dekker, a agi à titre de formateur pour l’aider à se préparer pour la compétition, comme il l’avait fait avant pour lui permettre de gagner 3 médailles d'or provinciales et 3 autres médailles d'or nationales au cours des dernières années.

C’est le fruit d’un travail acharné. Elle a passé d'innombrables heures [à travailler], y compris durant les week-ends , témoigne Michael Dekker.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les participants devaient préparer des entrées, des plats chauds et des desserts. Ils devaient aussi effectuer certaines tâches chronométrées courantes dans l'industrie comme, par exemple, créer et rouler des feuilles de lasagne en 10 minutes. Photo : Fournie par Korae Nottveit

Mettre en valeur les métiers

Le concours culinaire s'est déroulé sur quatre jours.

Les participants devaient préparer des entrées, des plats chauds et des desserts. Ils devaient aussi effectuer certaines tâches chronométrées courantes dans l'industrie, comme créer et rouler des feuilles de lasagne en 10 minutes ou séparer autant d'œufs que possible en 2 minutes.

Il est aussi courant que les organisateurs demandent aux candidats d’ajouter des ingrédients mystérieux ou des aliments locaux à leurs plats.

Les juges tiennent compte du goût et de la présentation ainsi que l'organisation globale de chaque participant.

La propreté, la façon de fonctionner et d’interagir avec les juges, ou encore l’uniforme [du candidat], tout cela importe , explique Korae Nottveit à ce propos.

La jeune Albertaine a dû affronter 30 autres concurrents dans sa catégorie pour pouvoir décrocher la médaille d’or qu'elle se dit très fière de pouvoir rapporter au pays.

Il s’agit de la deuxième médaille d'or du Canada en arts culinaires dans ce concours et la première pour l'Alberta, selon l’Institut de technologie du sud de l’Alberta.

Au total, 10 étudiants albertains se sont rendus aux WorldSkills cette année.

Korae Nottveit, qui n’écarte pas l’idée de concourir dans d’autres événements similaires, profite pour l’instant d’une pause bien méritée. L’un des projets qui lui tiennent à cœur est de pouvoir ouvrir un jour son propre restaurant.

Les WorldSkills , c'est quoi au juste? Il s’agit d’une compétition internationale qui a généralement lieu tous les deux ans, qui rassemble les meilleurs professionnels d'une foule de métiers et pendant laquelle les participants doivent démontrer leurs aptitudes propres à leur métier à l'occasion de concours individuels et de groupe. Pour pouvoir y participer, les candidats canadiens de diverses spécialités, telles que l'ébénisterie, la peinture automobile et la soudure, se soumettent d’abord à des épreuves organisées à l'échelle provinciale puis au niveau national. Les participants ont généralement 21 ans et moins, mais les organisateurs ont modifié les règles, cette année, pour permettre aux étudiants qui n'ont pu participer en raison de la pandémie d’y prendre part. C’est ce changement qui a permis à Korae Nottveit de concourir malgré ses 23 ans. Les compétitions, qui se déroulent depuis le 7 septembre dans 15 pays et régions différents, se poursuivent jusqu'au 26 novembre, selon le site web de l’événement.

Avec les informations de Taylor Simmons, Huyana Cyprien et Chris dela Torre