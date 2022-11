Le mégahôpital attire un géant immobilier dans Maizerets

Attiré par le mégahôpital de l'Enfant-Jésus, Groupe Brivia, une société montréalaise connue pour d'ambitieux projets dans la métropole et ailleurs au pays, entend bâtir un immeuble de 240 condos locatifs à l'angle du boulevard Henri-Bourassa et du chemin de la Canardière.

La transformation du quartier Maizerets n'est pas en voie de ralentir. Après d'importants développements immobiliers lancés dans le secteur D'Estimauville, voilà que des investisseurs se tournent vers le pourtour de l'hôpital de l'Enfant-Jésus.

Groupe Brivia y poursuivra notamment son expansion à Québec, après avoir construit deux tours à condos dans Lebourgneuf.

La société a acquis l'an dernier tous les terrains commerciaux situés au 1635, boulevard Henri-Bourassa dans le but d'y aménager un important projet immobilier. Les quatre lots représentent un total de 5360 mètres carrés.

Le Groupe Brivia a fait l'acquisition de plusieurs lots à l'angle du boulevard Henri-Bourassa et du chemin de la Canardière. Photo : Radio-Canada

Occasion à ne pas rater

Groupe Brivia voit dans le nouvel hôpital une manne à exploiter.

L'entreprise veut en effet combler un besoin pour les futurs travailleurs du mégacomplexe hospitalier. On parle de milliers d'employés qui vont s'ajouter à la suite de l'expansion de l'hôpital de l'Enfant-Jésus , explique Vincent Kou, chef des investissements et du développement chez Brivia.

« Éventuellement, l'ensemble du quartier va devoir vivre une certaine redynamisation, inévitablement à cause de la présence de l'hôpital. » — Une citation de Vincent Kou, Groupe Brivia

Lorsque le chantier de l'hôpital sera complété, quelque part en 2029, environ 6000 personnes travailleront à l'Enfant-Jésus. Du nombre, 1000 seront des médecins ou des chercheurs, selon des esitmations fournies par le CHU de Québec cette semaine. En comparaison, 2800 employés y œuvraient avant la transformation du centre hospitalier.

En plus de loger des travailleurs, M. Kou voit dans le projet une occasion de revitaliser ce secteur qu'il considère abandonné .

Mégaprojets

Le Groupe Brivia est particulièrement ambitieux quand vient le temps de développer de nouveaux projets. En entrevue à Radio-Canada, Vincent Kou vante d'emblée la construction de la plus haute tour résidentielle de Montréal (61 étages), érigée au square Philipps.

Il revendique aussi l'approbation d'un gratte-ciel de la même hauteur à Vancouver, la plus haute construction résidentielle passive* au monde . Le zonage autorisé y était de 15 étages, mais l'entreprise a su négocier avec les autorités municipales pour aller beaucoup plus loin. En échange d'une exception au cadre bâti, l'entreprise a réservé 15 étages de logements sociaux, remis à la Ville de Vancouver.

Les terrains du 1635, boulevard Henri-Bourassa abritaient notamment Gaétan Moto, aujourd'hui déménagé sur le boulevard Sainte-Anne. Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

Dans Maizerets, la proposition est plus modeste, mais non moins ambitieuse. Brivia veut aménager de 240 à 250 unités sur cinq, six ou sept étages , ce qui laisse supposer un bâtiment dont l'emprise au sol sera étendue. On vise aussi l'insertion de commerces au rez-de-chaussée.

M. Kou précise cependant que le nombre exact d'étages n'est pas encore arrêté . Le zonage actuel en permet trois.

Brivia envisage à tout le moins la construction d'un immeuble en escalade , plus bas près des bâtiments résidentiels du boulevard Henri-Bourassa et de l'avenue de la Capricieuse, puis plus haut loin du cadre bâti actuel.

Vincent Kou, du Groupe Brivia Photo : Courtoisie/Groupe Brivia

Des ébauches du projet ont été présentées à la Ville de Québec. Rien n'a encore été rendu public, le projet étant toujours dans ses phases préliminaires .

Le conseil de quartier Maizerets a aussi été mis dans le coup dès le printemps dernier puis à nouveau cet automne. M. Kou parle d'une initiative de l'entreprise afin de bien s'intégrer au milieu. Pour nous, c'est important de maintenir ce dialogue-là avec le quartier pour, de façon préliminaire, comprendre les enjeux ; mieux préparer le dossier qu'on va présenter à la Ville.

Logement social?

Sur la question du logement social, en demande dans la capitale, Vincent Kou ne ferme pas la porte, mais laisse entendre que la Ville de Québec devra donner des moyens à l'entreprise si elle manifeste des demandes en ce sens.

On a des investisseurs, des partenaires financiers, il faut que ça marche aussi. Il faut que ce soit rentable. [...] On veut bien prendre l'engagement , dit-il, avant de faire référence à son entente avec Vancouver. La Ville nous a donné des outils pour le réaliser.

À savoir si l'entreprise était consciente qu'elle s'installait dans un quartier où le revenu médian est inférieur à la moyenne provinciale, le représentant de Brivia assure qu'elle en tiendra compte dans son offre. L'abordabilité, c'est quelque chose qu'on va regarder compte tenu du quartier en si, vis-à-vis de la demande déclenchée à cause de l'hôpital.

Consultation

Groupe Brivia aura à passer par les étapes de consultation citoyenne des grands projets de la Ville de Québec. Le projet répond aux caractéristiques d’un projet majeur, mais il n’est pas encore rendu à l'étape de la modification de zonage , indique Audrey Perreault, porte-parole à la Ville de Québec.

La Ville autorise actuellement des usages commerciaux, publics et industriels , et non pas résidentiels sur les lots appartenant à Brivia. Une petite parcelle des propriétés visées est située dans la zone résidentielle longeant l’avenue de la Capricieuse. La hauteur maximale prescrite est de 13 mètres , indique Mme Perreault.

Le secteur de l'hôpital de l'Enfant-Jésus est appelé à changer. Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

Tout changement à ces critères devra être approuvé par la Ville ainsi que la Commission d'urbanisme et de conservation, un outil unique à Québec.

Une fois une version retenue, elle sera éventuellement soumise à la consultation publique et aux commentaires de la population.

Retardé par le tramway

Le Groupe Brivia aurait par ailleurs souhaité avancer plus rapidement. Son projet est toutefois retardé en raison de la mise en place du tramway.

Une des raisons pour lesquelles ç'a pris plus de temps, c'est justement à cause du tramway, autrement on était prêt à avancer plus rapidement dans le processus de planification , souligne Vincent Kou. On nous a demandé de faire une pause pour que la Ville puisse regarder ça dans son ensemble.

Des consultations sur les quartiers de la Canardière doivent se tenir incessamment , selon la Ville. Des rencontres avec les citoyens sont en effet prévues cet automne. La présentation officielle du projet ne devrait avoir lieu qu'à l'automne prochain, selon Groupe Brivia. L'immeuble ne devrait donc pas voir le jour avant au moins 2024.

Outre l'hôpital de l'Enfant-Jésus, la zone d'innovation InnoVitam, le tramway, l'écoquartier d'Estimauville et l'usine de production de Medicago s'amènent tous dans l'est de la ville.

*Une construction passive signifie que l'immeuble répond à la certification du Canadian Passive House Institute (Nouvelle fenêtre) . L'édifice est ainsi considéré comme écoénergétique, ne générant que peu de gaz à effet de serre et misant sur de l'énergie renouvelable, dont le solaire.