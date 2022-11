Un convoyeur de remontée pour les jeunes skieurs sera ajouté au Mont-Fortin

Le convoyeur de remontée, qui ressemble à un tapis roulant, aura une longueur d’environ 30 mètres et sera installé dans la pente familiale.

L’avantage de ces remontées-là, c’est que c’est très facilement accessible pour les skieurs débutants, que ce soit des enfants jeunes, ou moins jeunes, comme c’est un tapis roulant, on arrive en marchant, on embarque sur le tapis, puis on débarque au sommet de la pente , a expliqué Dominic Arseneau, le porte-parole de la Ville de Saguenay.

Saguenay a lancé un appel d’offres mardi afin d’acquérir ce type d’équipement. Le tapis permettra aux jeunes d’accéder plus facilement à une nouvelle zone d’apprentissage.

C’est beaucoup plus facile que le classique T-Bar, par exemple, qui, lorsqu’on n’est pas un skieur aguerri, bien des fois c’est plus hasardeux de grimper avec ça , a-t-il ajouté, faisant valoir que ce genre d’équipement est de plus en plus populaire dans les centres de ski.

Les entrepreneurs ont jusqu’au 18 novembre pour soumettre une offre à Saguenay. Aucune estimation n’est indiquée pour l’achat du convoyeur sur le Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec. L’équipement devrait être disponible lors de la saison 2023-2024.

Une nouvelle dameuse a également été acquise par Saguenay pour la prochaine saison. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

La nouvelle dameuse achetée au coût de 488 000 $

En février, Saguenay avait également lancé un appel d’offres afin de se procurer une nouvelle dameuse d’ici le mois de décembre.

Le nouvel équipement sera fourni au coût d’un peu plus de 488 000 $ par l’entreprise Prinoth, qui est spécialisée dans le domaine, et dont le siège social en Amérique du Nord est situé à Granby. Une seule autre entreprise avait déposé une proposition.

D’autres investissements pourraient être réalisés au Mont-Fortin, dont la fréquentation a augmenté pendant la pandémie, après que le centre de ski municipal ait connu des années difficiles.

Le centre de ski Mont-Fortin est situé dans l'arrondissement de Jonquière. Photo : Radio-Canada / Rosalie Dumais-Beaulieu

Des investissements dans les remonte-pentes et le chalet avaient par exemple été évoqués l’hiver dernier par le conseiller du district, Claude Bouchard. Saguenay a réalisé une étude en 2020 pour cibler les améliorations à apporter au Mont-Fortin.

Des citoyens s’étaient mobilisés, en 2019, afin d’assurer l’avenir du centre de ski.

Avec les informations de Philippe L'Heureux