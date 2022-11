Bardo, le nouveau film d’Alejandro G. Iñárritu, entre rêve et réalité

Ce film en partie autobiographique, qui joue avec la mince ligne qui parfois sépare les rêves de la réalité, parsemé de scènes oniriques invitant à entrer dans le labyrinthe de la mémoire, marque le retour au grand écran du cinéaste mexicain acclamé, après six ans d’absence.

En remportant l’Oscar du meilleur réalisateur deux années de suite – en 2015 pour Birdman et en 2016 pour Le revenant – Alejandro G. Iñárritu est devenu l’un des trois seuls cinéastes à avoir réussi cet exploit. Et le premier du groupe à être né à l’extérieur des États-Unis (les autres sont John Ford et Joseph L. Mankiewicz).

Renouer avec ses racines

Originaire de Mexico, le réalisateur de 59 ans a ces derniers temps pris une pause d’Hollywood, où il a créé la majeure partie de son œuvre cinématographique. Avec Bardo, il a réalisé un premier film dans sa ville natale depuis son tout premier long métrage, Amours chiennes, sorti en 2000.

J'avais besoin de trouver un peu de paix et d'ordre dans les choses qui se manifestaient émotionnellement en moi , a déclaré Alejandro G. Iñárritu en entrevue à l’Associated Press.

Le fait de tourner au Mexique était une conséquence du processus que j'ai traversé; ce n'était pas la destination , a-t-il ajouté.

Le résultat, Bardo, fausse chronique de quelques vérités, est un voyage surréaliste dans l'inconscient d'un journaliste et réalisateur de documentaires. Ce dernier, Silverio Gacho, a quitté Mexico avec sa famille il y a une vingtaine d'années pour Los Angeles, où il a rencontré un franc succès professionnel.

Alors qu'il essaie d'écrire un discours pour accepter un grand honneur dans son pays d'adoption, il se retrouve paralysé par le poids de l’existence, de l'histoire du Mexique à ses propres angoisses artistiques.

La fiction, vecteur de vérité

On retrouve de nombreux parallèles avec la vie d’Alejandro G. Iñárritu dans l’histoire de Silverio. Les deux ont quitté le Mexique il y a 21 ans, et sont devenus des sommités dans leurs disciplines à Los Angeles.

Dans le film, un ancien collègue du protagoniste condamne le travail et la vie de Silverio, et ridiculise l’arrogance des artistes. C'est comme si Iñárritu écrivait une critique négative de sa propre personne; il s’agit là d’une des nombreuses scènes dans lesquelles on peut voir le cinéaste se disséquer lui-même.

Si Bardo est un exercice humoristique très méta, c’est d’abord et avant tout un film de fiction. Selon son réalisateur, les autobiographies relèvent trop souvent de la fraude intellectuelle.

La vérité et les faits n’existent pas, croit-il. La fiction, à l’inverse, nous permet d’atteindre la vérité suprême, et permet de révéler ce que dissimule la réalité .

Une nouvelle version abrégée

Après sa présentation à Venise, Bardo a obtenu des critiques plutôt tièdes. En regardant son film pour la première fois dans une salle remplie de gens, Alejandro G. Iñárritu a identifié des failles qu’il n’avait pas remarquées auparavant, et a décidé de retourner en salle de montage.

La douleur est temporaire, mais le film est pour toujours, a-t-il affirmé. Je savais que j'avais affaire à une situation, pas à un problème .

La version du film qui sera présentée sur Netflix et en salle – à partir du 18 novembre dans certains cinémas du Québec – a été écourtée de 22 minutes. Certaines scènes ont été retirées en entier, tandis que d’autres ont été retravaillées.

Ce sera intéressant de voir si le film pourra vraiment toucher le cœur de façon universelle , se demande Iñárritu.