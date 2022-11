Lutter contre le gaspillage alimentaire un geste à la fois

Du restaurant à la maison, il est possible de réduire le gaspillage alimentaire. Il suffit de planification et d'un peu d'imagination.

Dans la petite cuisine du restaurant Livia Sweets, Claire Livia Lassam et ses employés font du pain et des confitures. « Le lundi, nous sommes fermés, c’est ce qui nous permet de planifier la semaine. Sinon, on deviendrait fous », dit la copropriétaire et boulangère du restaurant.

Ici, rien n’est perdu. Toutes les viandes et tous les légumes et les fruits sont achetés en sachant comment sera utilisé chacun de leurs morceaux, même les pelures et les noyaux.

Lorsque nous achetons les légumes, nous décidons combien nous en achetons, comment les cuisiner, comment les préserver pour les garder plus longtemps , raconte Claire Livia Lassam.

« J’ai grandi dans une maison où le gaspillage alimentaire était inacceptable. Maintenant que c’est moi qui achète la nourriture, je suis consciente de l’argent qui est dépensé sur la nourriture et je ne veux vraiment rien jeter. » — Une citation de Claire Livia Lassam, copropriétaire et boulangère du restaurant Livia Sweets

Le menu du restaurant change régulièrement pour permettre de ne rien gaspiller, et les aliments sont utilisés de différentes façons à la boulangerie et au bar.

Les boulangers utilisent des fleurs sur les gâteaux. Si les fleurs sont fanées, nous les infusons dans le vinaigre. Chaque été, nous faisons beaucoup d'abricots pochés. Nous gardons les noyaux des abricots pour que les gens qui travaillent au bar puissent faire leur propre amaretto , dit-elle.

Claire Livia Lassam, copropriétaire du restaurant Livia Sweets, planifie chaque achat pour s'assurer qu'aucun aliment n'est gaspillé. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Pourquoi gaspille-t-on autant?

Selon Éric Ménard, le gaspillage alimentaire est un phénomène des dernières décennies seulement.

On gaspille parce que c’est facile. Avec l’avènement de la société de consommation, en fait de surconsommation, c’est devenu un phénomène culturel. On achète, on jette. C’est banal, normalisé , explique l'expert et leader en lutte contre le gaspillage alimentaire.

Au fil des années, il y a eu une perte de connaissance culinaire qui contribue au gaspillage alimentaire.

Les gens, avant, savaient comment bien conserver les aliments, comment les transformer. Mais ce n'est pas tout le monde qui a reçu ces connaissances de leurs parents. Ces derniers ne peuvent le transmettre à leurs enfants. Donc, il y a un gros déficit de connaissances , dit-il.

Éric Ménard, expert et leader en lutte contre le gaspillage alimentaire. Photo : Philippe Doss

Qu’est-ce qu’on mange?

La première chose à faire pour éviter le gaspillage alimentaire, selon Éric Ménard? Manger ce qu’on a dans le réfrigérateur.

Quand on se pose la question : "Qu'est-ce qu’on mange ce midi ou ce soir?", la question qui devrait suivre est : "Qu’est-ce qu’on a?" Ensuite, on ouvre le réfrigérateur, on ouvre les armoires et on essaie de construire notre menu autour des aliments qu’on a déjà , dit-il.

Par ailleurs, Éric Ménard suggère, entre autres, le site web pancanadien et bilingue J’aime manger, pas gaspiller, qui découle d’une initiative de Metro Vancouver et qui offre des astuces pour aider les gens à moins gaspiller.

5 trucs pour moins gaspiller à la maison Cuisiner ce qu’il y a dans le garde-manger ou dans le réfrigérateur avant d’aller à l’épicerie;

Planifier les repas;

Être flexible : ne pas hésiter à remplacer des aliments dans les recettes;

Apprendre à bien conserver les aliments;

S’informer sur Internet pour approfondir ses connaissances.

Claire Livia Lassam est découragée de voir que certains restaurants ne font pas grand-chose contre le gaspillage alimentaire. C’est ce qui l’a incitée à faire les choses différemment.

Si on regarde ce qui est gaspillé à la maison et qu'on l'adapte [à l’échelle de la restauration], c’est vraiment décourageant , dit-elle en soupirant.

De plus, les restaurants n’ont pas l’obligation de composter à Vancouver. Contrairement au reste de la population, ils doivent payer pour avoir un service de compostage, ce qui coûte cher. Alors plusieurs restaurants jettent tout simplement les choses à la poubelle , ajoute-t-elle.