Plan pour désengorger les urgences : l’Outaouais laissée de côté, selon des intervenants

Christian Dubé a notamment annoncé la création de deux cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées dans la métropole. Or, certains ont du mal à expliquer pourquoi ces cliniques ne voient pas également le jour en Outaouais, alors que les urgences de 5 des 6 hôpitaux de la région débordent.

Taux d’occupation des civières à 9h mardi : Hôpital de Hull : 172 % Hôpital de Gatineau : 139 % Hôpital de Maniwaki : 150 % Hôpital de Papineau : 117 %

En octobre 2021, M. Dubé a affirmé publiquement que la région de l’Outaouais est la région la plus négligée depuis des décennies, et qu’il allait mettre en place une stratégie élaborée pour remettre sur pied le réseau de la santé en Outaouais , se désole Karine D’Auteuil, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais. Un an plus tard, on est encore en attente de cette stratégie.

Karine D’Auteuil, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Parmi les mesures présentées, le ministre de la Santé souhaite que les citoyens se tournent davantage vers la ligne 811 pour éviter de se rendre à l’urgence. Il veut aussi implanter 1700 lits hors des hôpitaux.

La cellule de crise annoncée la semaine dernière par le ministre Dubé regroupe pour l'instant le ministère de la Santé et des PDG d'urgences de Montréal. Or, des voix s’élèvent afin de l’élargir à l’ensemble de la province.

Action Santé Outaouais juge aussi que l’Outaouais mérite mieux. Nous aussi, ça nous prendrait une cellule de crise pour gérer la situation dans les urgences en Outaouais. C’est dommage que les régions soient mises de côté. Je ne comprends pas , dénonce son président, Denis Marcheterre.

Denis Marcheterre est le président du conseil d'administration d’Action santé Outaouais (archives) Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Du côté du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, on dit implante r les nouvelles mesures et actions annoncées par le ministre Dubé, tout en maintenant le travail actuel des équipes et notre accès de première ligne à la population , peut-on lire dans une déclaration écrite.

À titre indicatif, le retour d'une clinique médicale pédiatrique est prévu d'ici les prochaines semaines , précise le CISSS de l'Outaouais.

Une conférence de presse du CISSS de l’Outaouais est prévue dans les prochains jours , au cours de laquelle sera traitée spécifiquement la situation des urgences dans la région.

Avec les informations de Rosalie Sinclair