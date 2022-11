Électrification des transports dans les mines : lentement… mais sûrement

Les mines à l’aube d’une révolution verte? Si les mots électrification et automatisation enthousiasment des fournisseurs miniers, d’autres intervenants sont plus circonspects. Tour d’horizon.

La chargeuse-navette LH518B, conçue par l’entreprise Sandvik, ressemble en tout point à un gros camion, à une exception près : cet engin minier fonctionne entièrement à l’électricité.

C’est assez impressionnant de constater à quel point l’appareil peut se déplacer de façon silencieuse , lance le directeur général du complexe minier LaRonde, Christian Goulet.

Christian Goulet, directeur général de la mine LaRonde d'Agnico Eagle. Photo : gracieuseté Agnico Eagle

À l’essai à la mine LZ5, l’appareil pourrait éventuellement être utilisé ailleurs dans le monde, dans les autres mines détenues par Agnico Eagle. Une initiative qui s’inscrit dans les efforts de la société canadienne pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Nous voulons nous détacher de l’utilisation d’énergies fossiles , ajoute M. Goulet.

La mine LaRonde brûle jusqu’à 14 000 litres de diesel par jour. Nous générons, chaque année, du dioxyde de carbone (CO2) en raison de notre utilisation d’énergies fossiles, principalement en carburant de même qu’en gaz naturel pour le chauffage de la mine et de nos bâtiments , indique Christian Goulet.

Tendance de marché

L’électrification d’engins miniers, comme le projette le complexe LaRonde avec ses chargeuses et camions, est prise très au sérieux par la plupart des intervenants contactés par Radio-Canada.

L’enjeu est suffisamment en vogue pour faire l’objet d’une conférence au colloque de l’Institut national des mines, qui se tient aujourd’hui à Val-d’Or.

Bien qu’elle puisse être commandée à distance, la chargeuse-navette ne fonctionne qu’en mode manuel pour le moment. Photo : Gracieuseté : Agnico-Eagle/Christian Leduc

Si les engins hybrides et électriques restent peu répandus, selon des données récoltées en 2021, l’Institut considère qu’il existe un appétit des mines et projets miniers pour de tels appareils.

D’ici à l’horizon 2030, les mines actives et les projets miniers qui entreront en activité affichent l’intention d’accroître significativement la présence d’engins hybrides et électriques dans leurs activités , soutient Nicholas Théroux, conseiller à l'innovation et à la recherche à l’Institut national des mines.

Parmi les projets miniers, 80 % d'entre eux pensent qu’ils détiendront une majorité d’engins hybrides et électriques d’ici 2030. Les mines actives viseraient quant à elles l’horizon 2035-2040, selon M. Théroux.

Les projets miniers souterrains qui entreront en activité au cours des prochaines années sont plus susceptibles d'acquérir des engins hybrides et électriques, selon Nicholas Théroux. Photo : Institut national des mines du Québec

Défis techniques

Christian Goulet reconnaît que l’électrification des mines n’est pas pour demain, tant les obstacles techniques sont nombreux.

Outre les défis technologiques et d’approvisionnement, il faut prévoir de bonnes charges à des moments précis de la journée pour éviter que les batteries des appareils tombent à plat.

Il faut comprendre que le virage vert ne peut pas se faire en claquant des doigts. Certaines technologies sont encore en plein développement. La chargeuse-navette que nous expérimentons est la seule de sa taille sur le marché et la cinquième dans le monde , signale M. Goulet.

Le site de la mine LaRonde, non loin de Cadillac. (archives) Photo : SITE : Agnico Eagle Limited

L’engagement de carboneutralité d’Agnico Eagle risque d’ailleurs de ne jamais se concrétiser au complexe LaRonde, l’exploitation des gisements de la mine devant se terminer bien avant 2050.

Il n’en demeure pas moins, selon M. Goulet, que les tests effectués à LZ5 peuvent contribuer à désigner les prochaines générations de mines .

La chargeuse-navette que nous avons obtenue dans les derniers jours, une fois testée à LZ5, pourrait être exportée dans d’autres opérations d’Agnico Eagle , fait-il remarquer.

Mis à part la chargeuse-navette Sandvik, deux ou trois véhicules électriques sont en activité à la mine LZ5.

Fournisseurs à l’affût

Que l’électrification soit pour bientôt ou non importe peu pour les fournisseurs de services, comme Accès Industriel, à Rouyn-Noranda, et Meglab, à Val-d’Or.

Les deux entreprises s’affairent déjà à imaginer des solutions d’avenir pour les mines qui visent la neutralité carbone et la diminution de leur empreinte écologique.

L'ingénieur David Labrecque, directeur à l'innovation et à la production chez Accès Industriel Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Accès Industriel prépare depuis trois ans une version électrique de son Toyota Land Cruiser, appelé l’Electric Cruiser. Le directeur à l'innovation et à la production de l’entreprise, David Labrecque, croit que ce dernier modèle suscite beaucoup d’intérêt auprès de l’industrie.

On sait que cela va générer une hausse importante de nos activités. On sent que les minières veulent l’utiliser , assure-t-il.

L’Electric Cruiser, dont la conception a été ralentie par la pandémie et les difficultés d’approvisionnement, devrait être disponible en 2023. M. Labrecque n'exclut pas d’offrir à ses clients la possibilité de le précommander pour aider l’entreprise à gérer la demande à partir de 2024 et pour réduire les délais d’attente.

L'entreprise Accès prépare une version électrique de son Toyota Land Cruiser, appelé l'Electric Cruiser. Photo : Gracieuseté : Accès Industriel

Au-delà des véhicules et engins miniers

La directrice générale de Meglab, Kim Valade, vante l’électrification, mais elle parle aussi d’automatisation. La mine électrique est selon elle une réalité, pourvu qu’elle implique des solutions pour réduire en amont la consommation d’énergie des mines.

Le réseau électrique doit être de plus en plus intelligent et être capable d’emmagasiner de l'information. Avec les véhicules sous terre, par exemple, il faut penser à leur recharge. Avec un système intelligent qui maîtrise la planification minière, il est possible d'identifier les véhicules, de les charger au bon moment et d’éviter les pics d’énergie , avance-t-elle.

La directrice générale chez Meglab, Kim Valade, estime que l'électrification et l'intelligence représentent la solution d'avenir pour les mines qui visent la neutralité carbone. Photo : Gracieuseté : Meglab

La mine d'or Borden de Chapleau, décrite comme la « première mine souterraine 100 % électrique » au Canada, a notamment fait appel à Meglab pour créer une sous-station électrique de 1000 volts pour alimenter des services du niveau, comme l'éclairage, l’alimentation des refuges, la communication sous terre, les stations de pompage ainsi que les machines qui se raccordent à l’électricité, comme les boulonneuses et les foreuses.

De meilleures conditions pour les mineurs

L’électrification des transports dans les mines comporte peut-être son lot de défis techniques, mais Christian Goulet certifie que le jeu en vaut la chandelle, notamment pour les travailleurs.

L’environnement souterrain se distingue de celui à la surface : la machinerie diesel est bruyante et mine la qualité de l’air en raison des gaz émis, ce qui force l’installation de systèmes de ventilation, réputés énergivores.

Notre mine est très profonde, indique M. Goulet. Si la chargeuse-navette de Sandvik fonctionne bien, elle pourrait représenter pour nos travailleurs un avantage important dans le bas de la mine en réduisant la chaleur générée par l’équipement diesel. Même chose du point de vue de la qualité de l’air.

Pas une panacée

Le porte-parole du Regroupement vigilance mines de l'Abitibi-Témiscamingue, Marc Nantel, reconnaît que l’électrification des mines entraîne dans son sillage des points positifs. Sauf qu’il ne s’agit pas à ses yeux d’une panacée.

Il craint que les minières se contentent de verdir leur discours pour s’offrir une apparence de respectabilité.

Il faut regarder la situation plus largement, prévient-il. Il y a des mines, en Europe, qui construisent par exemple de plus en plus d’éoliens pour alimenter leurs usines, ce qui accroît l’exploitation minière. Avec la quantité de projets au Québec, si nous allons dans l’électrification complète des usines, nous nous retrouvons à augmenter l'utilisation de l’électricité. Quels seront les effets sur l’environnement? , questionne M. Nantel.

Marc Nantel estime que l'électrification des mines ne constitue pas une panacée. Il craint que les minières se contentent de « verdir » leur discours. Photo : Gracieuseté : Marc Nantel

Nous n’avons pas de position arrêtée sur l’électrification des engins miniers, mais nous sommes inquiets de voir comment les minières peuvent facilement essayer de verdir leurs projets en disant seulement qu’elles vont électrifier leurs équipements , poursuit-il.

Marc Nantel souhaiterait en l'occurrence que des études soient menées afin de mesurer au cas par cas les effets globaux de l’électrification des mines. Tant mieux si cela vaut, mais je pense qu’il y a beaucoup d’éléments que nous ne calculons pas , craint-il.

M. Nantel milite aussi pour une plus grande intervention de l’État, notamment pour assurer une exploitation des métaux en fonction de leur utilité.

Une industrie pas seulement polluante

La docteure Nadia Mykytczuk, qui est aussi PDG de Mirarco, une corporation de recherche appliquée à l’Université Laurentienne, admet que l’industrie minière est l’une des plus polluantes au pays, mais elle n’est pas cynique pour autant.

Si Mme Mykytczuk explique comment les mines polluent à chaque étape du processus d’extraction des métaux, elle précise que l’industrie s’efforce de réduire son empreinte carbone.

C’est vraiment une période excitante pour l’industrie, constate-t-elle. Nous pouvons, grâce à l’incroyable demande pour les métaux, promouvoir sa transformation.

Nadia Mykytczuk lors d'une collecte d'échantillons en Ontario pour l'isolement de bactéries utilisées dans les biotechnologies pour le traitement des déchets miniers. Photo : Gracieuseté : Nadia Mykytczuk

Nadia Mykytczuk estime que l’industrie passera du statut de grand pollueur à celui d’une industrie écologique et verte .

Nous allons voir, d’ici une décennie, une transformation incroyable de l’industrie minière , insiste-t-elle.

Mme Mykytczuk croit que cette transformation passe par l’électrification des activités des mines, dont les transports, même s’il subsistera toujours des sources de pollution.

Il va falloir pousser à réduire leur empreinte carbone, notamment du point de vue de l’exploitation minière, avec l’électrification des véhicules. Cela nécessitera une transition importante à toutes les étapes de l’extraction et de la production , stipule celle qui a été chercheure et professeure adjointe à l’Université Laurentienne pendant plusieurs années.

Aller plus loin

Christian Goulet admet lui aussi que les mines devront aller au-delà de l’électrification pour continuer de réduire leur empreinte écologique.

Le complexe LaRonde a notamment mis en place des projets de récupérateurs de chaleur pour diminuer sa consommation de gaz naturel, en plus d’adopter des solutions automatisées.

Un mur solaire a aussi été installé. C’est un mur noir sur un bâtiment, détaille M. Goulet. Nous faisons passer l’air extérieur à travers le mur noir. Le mur attire les rayons du soleil, ce qui permet à l’air de se réchauffer avant d’entrer dans nos bâtiments. Nous chauffons une partie de nos bâtiments avec ce mur solaire, ce qui nous permet d'économiser des quantités intéressantes de gaz naturel.

Il y a plusieurs équipements présentement sur notre site. Une seule chargeuse électrique n’aura pas une incidence très importante sur notre consommation de diesel, mais il faut commencer quelque part. La chargeuse est l'un des éléments que nous verrons apparaître dans le futur , conclut Christian Goulet.

La chargeuse-navette Sandvik LH518B se distingue par sa capacité de charge élevée, de l'ordre de 11 verges. L'appareil ne fonctionne qu’en mode manuel pour le moment, bien qu’il puisse être commandé à distance.