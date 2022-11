Un projet de longue haleine pour la restauration de la maison Legros

Une première étape vers cette restauration devrait être réalisée l’été prochain.

La maison a été construite et habitée de manière permanente par la famille Legros, d’origine jersiaise, de la fin du 19e siècle à la fin des années 1950, et de façon plus saisonnière jusque dans les années 1980.

Selon Olivier Perrotte Caron, chargé de projets pour Conservation de la nature Canada, la famille a accepté de vendre le terrain pour la protection des espèces et du milieu naturel, mais a exigé que la maison soit préservée.

La maison Legros se distingue entre autres par ses nombreuses lucarnes à l'avant et sur les côtés. Photo : gracieuseté Conservation de la nature Canada

La première phase, plus urgente, consiste à lever la maison et à la redéposer sur des fondations de béton.

La phase 1 consiste à lever la maison et à excaver sous son emprise pour construire une fondation de béton, précise M. Perrotte Caron. Ensuite, il s’agira d’y redéposer la maison en faisant quelques correctifs sur le plan de la structure. Avec ces travaux, la détérioration de la maison associée à celle de la structure sous le niveau du sol va s'arrêter.

Les coûts des travaux de la phase 1 ne peuvent pas être précisés avant l’ouverture des enveloppes de réponses aux appels d’offres, ce qui doit être fait dans les prochains jours.

La phase 2 plus lointaine

Selon le chargé de projets, il est difficile de prévoir à quel moment la phase 2 sera exécutée. Elle portera sur la restauration des attributs architecturaux de la maison, des fenêtres, des revêtements extérieurs, des revêtements de toiture. L'intérieur de la maison doit aussi retrouver son état d’origine.

C'est un projet d'envergure qui va nécessiter un partenariat avec plusieurs organismes locaux et provinciaux ainsi qu'avec des donateurs privés, explique Olivier Perrotte Caron. On souhaite avoir un bon appui de ces différents organismes pour éventuellement la rendre accessible au public afin qu'elle serve à la communauté.

Une maison des plus précieuses pour les Gaspésiens

Aux yeux de l’historien Jean-Marie Fallu, président de Patrimoine Gaspésie, la maison Legros est un trésor. Elle témoigne d’une époque fondatrice de l’histoire de la péninsule.

Il rappelle que quelque 300 habitants résidaient à Pointe-Saint-Pierre dans les années 1860, dont les familles Legros, Lemarquand et Alexander, qui venaient toutes de l’île anglo-normande de Jersey.

La maison date de 1890, mais la famille était présente à Pointe-Saint-Pierre depuis 1835, mentionne-t-il. Thomas Legros, le premier, a travaillé pour l'entreprise Charles Robin, qui s'adonnait à la pêche et au commerce de la morue salée et séchée.

La pointe Saint-Pierre a longtemps abrité le havre de pêche de Pointe-Saint-Pierre qui, à la fin du 19e siècle, était l'un des plus importants de la Gaspésie. (Archives) Photo : Roger St-Laurent

Ç’a été une période très prospère et un lieu très important jusqu'au début du 20e siècle, pour la pêche et le commerce de la morue salée et séchée, mentionne M. Fallu. Cette industrie a connu un déclin avec, notamment, l'arrivée du procédé de congélation et la faillite, en 1886, de la Banque de Jersey, qui finançait ces compagnies.

Legros va se tourner vers le commerce du détail et devenir marchand général jusqu'aux années 1950, ajoute Jean-Marie Fallu. En 1959, les membres de la famille cessent d'habiter leur maison en permanence, mais ils y reviennent l'été.

Selon M. Fallu, la maison se caractérise par son style typique de l'époque victorienne. On voit vraiment beaucoup d'éléments qui viennent de l'île de Jersey, l'escalier central, les meubles massifs, décrit-il. Il y avait aussi ces lucarnes étroites, des motifs en frise assez caractéristiques de ce qu'on appelle le néo-gothique, qui était très populaire à la fin du siècle dernier.

« C'est un type de maison qui est très rare en Gaspésie. » — Une citation de Jean-Marie Fallu, historien

M. Fallu salue l'initiative de Conservation de la nature Canada. Même si leur préoccupation première est la préservation de la nature, on voit qu'ils sont très sensibles à la préservation d'un paysage qui a été habité et qui l'est encore , relève-t-il.

Une aire protégée

Notre première mission, c'est la protection des milieux naturels exceptionnels partout au pays en terre privée, rappelle d'ailleurs le chargé de projets de Conservation de la nature Canada. On avait approché la famille à l'époque, car on était intéressés à protéger le fonds de terre. On avait l'engagement de sauvegarder la maison, de ne pas la laisser aller.

La pointe Saint-Pierre, bien connue des ornithologues, est un haut lieu de biodiversité et de rassemblement de plusieurs espèces d'oiseaux. Photo : Marius Jomphe

Le terrain est une aire protégée. Il abrite quelques espèces emblématiques, des oiseaux côtiers, des oiseaux marins comme le garrot d'Islande, cite M. Perrotte Caron. On trouve aussi des arlequins plongeurs et d’autres espèces qui sont en situation précaire. On a également des espèces qu'on trouve plus en milieu de prairie et en milieu forestier, comme le harfang des neiges, le hibou des marais et même le goglu des prés.

« C'est la présence de certaines espèces qui sont en situation précaire, mais également la quantité et la diversité d'espèces qu'on y trouve, qui fait de la pointe Saint-Pierre un site digne d'être protégé. » — Une citation de Olivier Perrotte Caron, chargé de projets pour Conservation de la nature Canada

Un héritage qui subsiste

Pour l’historien, la restauration de la maison Legros reste essentielle. Le patrimoine bâti, les maisons patrimoniales ancestrales demeurent les seuls témoins d'une époque révolue, soulève-t-il. Et puis, c’est grave quand on en perd comme on en a perdu beaucoup ces dernières années, par exemple avec l'incendie criminel de la maison Bastille qui était la plus ancienne maison de la Gaspésie. Elle datait de 1800.

Il cite également le château Dubuc. Les pouvoirs publics l’ont négligé, estime-t-il. Les municipalités n'ont pas encore le souci de faire du patrimoine bâti une responsabilité majeure dans leur développement. Souvent, on s'en préoccupe quand il est trop tard. Et parfois, on ne s'en préoccupe même pas.

Il aimerait que la maison restaurée puisse mettre en valeur l’histoire qui y est reliée.

La future vocation de la maison Legros reste toutefois à déterminer.

Avec la collaboration d’Alice Proulx